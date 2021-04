Resort klimatu chce wymienić pół tysiąca kopciuchów w Zachodniopomorskiem

W środę 14 kwietnia ruszy nabór wniosków na wyminę 500 kopciuchów w budynkach wielolokalowych w województwie zachodniopomorskim - poinformował we wtorek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Wspólnoty będą mogły otrzymać od 40 do 290 tys. zł dotacji.

Szef MKiŚ wyjaśnił, że uruchomiony program na razie będzie pilotażem, który ma pozwolić na stworzenie programu skierowanego dla budynków wielolokalowych w całym kraju.

Kurtyka dodał, że celem uruchamianego pilotażu będzie wymiana przynajmniej 500 nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. kopciuchów, w województwie zachodniopomorskim. Na te działania zarezerwowano 10 mln zł.

"Dopóty pozostaną z nami ostatnie nieekologiczne źródła ciepła, dopóki wszyscy będziemy oddychać złej jakości powietrzem. Obszar budynków wielolokalowych pozostawał dotychczas poza sferą bezpośredniej interwencji, stąd pilotaż - po to, by przetestować, zdiagnozować możliwości praktycznego poradzenia sobie z tym programem" - powiedział minister.

Uczestnicząca w konferencji wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podkreśliła, że pilotaż jest odpowiedzią na zapotrzebowanie władz lokalnych i mieszkańców Zachodniopomorskiego. Zwróciła uwagę, że w tym regionie znajduje się bardzo duża liczba budynków wielolokalowych na terenach popegeerowskich i to szczególnie do nich skierowany jest program.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowali, że umowy w ramach pilotażu będą zawierane do końca marca 2022 roku. Operatorem programu będzie wojewódzki fundusz ochrony środowiska w Szczecinie.

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski przekazał, że pilotaż ma pozwolić wypracować rozwiązania technologiczne, które pozwoliłby efektywnie wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła na te bardziej ekologiczne. Wskazał m.in. na użycie pomp ciepła czy wyprowadzenie emisji z takich budynków poprzez likwidację kominów i zastąpienie rozproszonych źródeł jednym zintegrowanym.

Oprócz wymiany tzw. kopciuchów, dofinansowana będzie też termomodernizacja budynków, instalacja centralnego ogrzewania, wody użytkowej, czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zapowiedział wiceszef Funduszu Paweł Mirowski. Poinformował, że wysokości bezzwrotnych dotacji uzależniona będzie od zakresu prac i tego, czy wniosek będzie składany przez pojedynczą osobę lub wspólnotę mieszkaniową.

Dla pojedynczych lokali dotacje pokrywać będą od 30 do 45 proc. kosztów inwestycji i będą wynosić do 30 tys. zł. W tym przypadku wysokość wsparcia będzie też zależna od dochodu osiąganego w gospodarstwie domowym.

Mirowski zaznaczył, że Fundusz będzie preferował wnioski składane przez wspólnoty i będą one mogły otrzymać od 40 do 290 tys. zł dotacji.

Resort przekazał w komunikacie, że dla osób fizycznych o dochodach do 100 tys. zł rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania.

W przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji, dotacja wyniesie do 20 tys. zł. Jeśli właściciele zdecydują się na inne źródła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku wraz z wymiana stolarki, to pomoc sięgnie do 15 tys. zł. Jeśli inwestycja polegać będzie jedynie na wymianie stolarki lub zakupie wentylacji bez wymiany źródła ciepła, wsparcie nie przekroczy 5 tys. zł.

Dotacje będą wyższe (odpowiednio 30, 25 i 10 tys. zł), jeśli miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza 1400 zł, a gospodarstwa jednoosobowego - 1960 zł. Aby skorzystać z tej opcji, należy przedstawić wydane przez gminę zaświadczenie potwierdzające dochód.

Mirowski pytany o szacunkową liczbę kopciuchów, które nadal znajdują się w budynkach, przyznał, że na razie nie ma takich informacji. Zwrócił uwagę, że takie dane ma przynieść Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.

Od 1 lipca br. właściciel budynków będą mieli 12 miesięcy na przesłanie elektronicznego formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów, trzeba będzie poinformować o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia. Przesłanie takich informacji będzie obligatoryjne.