Resort klimatu pacuje nad nowym pilotażem dotyczącym niskiej emisji

Ministerstwo Klimatu pracuje nad nowym programem pilotażowym dla gmin szczególnie dotkniętych problemem smogu - poinformował w piątek po południu minister klimatu Janusz Kurtyka w Pszczynie. Ta śląska gmina miejsko-wiejska miałaby być jednym z prekursorów pilotażu.

Kurtyka wystąpił na briefingu po spotkaniu z zastępcą burmistrza Pszczyny Barbarą Sopot-Zembok oraz m.in. wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Jak mówił, to początek współpracy zmierzającej do tego, aby Pszczyna "mogła w sposób radykalny podnieść jakość życia poprzez jak najdalej idące wyeliminowanie niskiej emisji".

"To jest miasto, gmina, która szczególnie z tym problemem boryka się, ale również to jest miejsce, które wykazuje (…) ogromną aktywność" - wskazał minister.

Jak wyjaśniał, chociaż program Czyste Powietrze prowadzi do poprawy jakości życia i czystości powietrza w wielu miejscach, ministerstwo klimatu chce "w sposób szczególny wyjść naprzeciw takim gminom, jak Pszczyna, które łączą w sobie aktywność i ogromne wyzwania, jeśli chodzi o czyste powietrze - i zaproponować dodatkowe wsparcie: podwyższone korzyści finansowe dla mieszkańców tych gmin".

"Naliczyliśmy jeszcze 260 takich gmin" - uściślił Kurtyka, dodając w innym miejscu, że 108 z nich znajduje się w woj. śląskim.

Zapowiedział kolejne spotkanie przedstawicieli resortu, pszczyńskiego samorządu, wojewody, z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, "aby taki pilotażowy program dla Pszczyny zbudować i abyśmy mogli wykorzystać to pełne instrumentarium środków, jakie - jako Ministerstwo Klimatu i rząd - oddajemy do dyspozycji gmin".

Nawiązał przy tym do przyjętej w czwartek ustawy o termomodernizacji, mającej m.in. wesprzeć program Stop Smog, który w nowej odsłonie będzie zarządzany przez ministra klimatu. Wyraził nadzieję, że dzięki temu do samorządów trafi więcej środków.

Przypomniał też, że od 1 października wejdzie w życie ustawa zmieniająca program Czyste Powietrze, aby docierał on także do najuboższych. Nawiązując do rozmowy z wiceburmistrz Pszczyny i wojewodą wskazał, że chodzi o wyzwanie nie tylko finansowe, ale też społeczne - w przypadku tej gminy dotarcia do wszystkich 9 tys. tamtejszych domów, które nadal korzystają z ogrzewania węglowego.

"Od 1 października gmina będzie miała tu ogromną rolę, wydając zaświadczenia dla najuboższych i wspólnie z NFOŚiGW docierając do gospodarstw domowych" - zaznaczył Kurtyka.

Jak dodał, w kontekście nowego pilotażu konieczna będzie współpraca z gminami. "Np. w przypadku gminy Pszczyna mamy 11 tys. gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej, ale tylko 4 tys. gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania gazowego. Oznacza to, że 7 tys. gospodarstw, mając dostęp do sieci gazowej, nie korzysta z możliwości ogrzewania gazowego" - obrazował.

"Oczekujemy wtedy pewnej oceny ze strony gminy i lokalnej specyfiki, czy wszyscy spośród nich powinni czy mogą przejść na ogrzewanie gazowe, czy może z innych względów, np. dostępu do sieci ciepłowniczych czy dostępności nowych rozwiązań, jak pompy ciepła, część z nich może pójść w inne rozwiązania. To będzie wymagało specyficznej dyskusji, którą chcemy gminom zaproponować" - dodał.