Respect Energy kupi prąd od Green Genius. Umowa na 10 lat

W ramach umowy PPA podpisanej na 10 lat Green Genius będzie dostarczać Respect Energy od 1 stycznia 2024 roku 25 GWh energii elektrycznej rocznie produkowanej przez farmy PV o łącznej mocy 21 MW -podały spółki.

Firmy Green Genius i Respect Energy poinformowały o podpisaniu ze sobą na 10 lat umowy PPA (Power Purchase Agreement).

Umowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. W jej ramach Respect Energy odbierze rocznie, jak podano, 25 GWh energii dla swoich klientów.

Będzie ona pochodzić z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 21 MW, które powstają w Polsce w ramach czwartego portfolio projektowego Green Genius.

–Wierzymy, że rozwój odnawialnych źródeł energii, to doskonała odpowiedź na zawirowania na rynku energii. Klienci Respect Energy będą mieli zapewnione bezpieczne dostawy czystej energii – mówi Povilas-Emilis Čėsna, Head of Trading and Origination z Green Genius, cytowany w komunikacie.

– Ta przełomowa umowa pomiędzy Green Genius i Respect Energy jest fizyczną umową PPA gwarantującą bezpieczeństwo przychodów i usługi bilansowania dla projektu oraz stabilny przepływ energii elektrycznej dla klientów Respect Energy – stwierdził Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy, cytowany w komunikacie.

