Respect Energy szykuje skok za Ocean

- W 2021 r. sprzedaliśmy odbiorcom końcowym około 500 GWh wobec 350 GWh rok wcześniej. Obecnie w naszym portfelu dominują małe i średnie przedsiębiorstwa.W 2022 roku dostarczymy odbiorcom około 1 TWh energii elektrycznej i odbierzemy od naszych wytwórców około 2 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co stanowi około 10 proc. produkcji energii z OZE w Polsce. Planujemy, że nasz udział w tym segmencie rynku będzie systematycznie rósł.- Teraz, licząc razem z Polską, działamy na 21 giełdach energii elektrycznej - wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Przygotowujemy się do wejścia na rynek USA, gdzie planujemy rozpoczęcie handlu hurtowego energią elektryczną w II połowie 2022 roku.Docelowo chcemy być obecni w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzymuje się koncesje na handel energią elektryczną nie na poszczególne stany czy cały kraj, lecz na poszczególne strefy cenowe obejmujące kilka stanów. Wynika to z tego, że w USA obowiązuje system cen węzłowych, a nie - jak na przykład w Polsce - system tzw. miedzianej płyty, co oznacza, że ceny hurtowe są jednakowe w całym kraju.- System cen węzłowych ma kilka zalet, ale wydaje mi się, że teraz jego wprowadzanie w naszym kraju Polsce byłoby dość późną adaptacją, a może nawet spóźnioną.Obecnie, moim zdaniem, chyba większy sens niż ewentualne przechodzenie na ceny węzłowe miałoby już modelowanie systemu stanowienia cen hurtowych pod kątem rynku z dominacją OZE, który zostanie z nami razem z rozproszoną energetyką, będącą, moim zdaniem, przyszłością produkcji energii elektrycznej.- Inwestycje w wytwarzanie energii to jeden z elementów dywersyfikacji naszego biznesu. W tym roku będziemy uruchamiać nasze pierwsze elektrownie.Mamy farmę fotowoltaiczną Zwartowo, którą budujemy razem z niemiecką spółką rodzinną Goldbeck Solar. W tym projekcie jesteśmy mniejszościowym udziałowcem. Zwartowo powinno zacząć produkcję w lipcu tego roku. Początkowo moc farmy będzie wynosiła około 200 MW, a docelowo 360 MW.Razem z Godlbeck Solar rozwijamy w Polsce także inne projekty fotowoltaiczne, w modelu z podziałem udziałów po 50 proc. Planujemy, żeby budowę części z nich rozpocząć także w tym roku.Poza tym przymierzamy się do inwestycji w fotowoltaikę także poza Polską, ale o konkretach nie mogę jeszcze mówić....- Cała pula projektów PV, nad którymi pracujemy, to tysiące megawatów, ale oceniam, że - realistycznie rzecz biorąc - powinniśmy przez kolejne pięć lat uruchamiać w Polsce rocznie farmy fotowoltaiczne o mocy 350 MW.- Obecnie mamy jedną farmę wiatrową, o mocy 10 MW. To drugi nasz projekt wiatrowy. Wcześniej mieliśmy jeszcze mniejszą farmę wiatrową, ale ją sprzedaliśmy.Chcemy przejmować kolejne farmy wiatrowe, ale zbudowaliśmy też własny zespół deweloperski, który rozwija projekty PV i wiatrowe.W przypadku farm wiatrowych na efekty przyjdzie jednak jeszcze poczekać. O ile nasze pierwsze rozwijane przez wewnętrzny zespół developerski projekty PV będą miały pozwolenie na budowę w 2023 roku, o tyle w przypadku wiatraków sprawa nie jest tak klarowna.Oceniam, że pierwsze nasze własne projekty wiatrowe dostaną pozwolenia na budowę mniej więcej dwa lata po zapowiadanej liberalizacji tzw. ustawy odległościowej.- Morskie farmy wiatrowe to wyścig dla ograniczonej grupy podmiotów, o znacznie większych możliwościach inwestycyjnych niż nasze. Znamy swoje miejsce w szeregu...Nie mówię kategorycznie, że w żadnym projekcie morskiej farmy wiatrowej się nie pojawimy, ale jest to raczej mało prawdopodobne, więc że nie ma sensu snuć na ten temat rozważań.- Zakładamy, że w 2022 roku nasze obroty na rynku hurtowym energii elektrycznej i produktów środowiskowych w Polsce i za granicą osiągną poziom 70 TWh. Planowana na ten rok sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych sięga około 1 TWh. W tym roku chcielibyśmy uruchomić elektrownie PV o mocy zainstalowanej rzędu 200 MW.Niewykluczone, że na koniec 2022 roku nasz park źródeł wytwórczych OZE wzrośnie bardziej, ale trudno z góry przesądzić, jak skończą się będące w toku akwizycje.