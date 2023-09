Tomasz Łątka zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Apator. Jak podano, rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 27 września 2023 r.

W związku z rezygnacją Tomasza Łątki, od 28 września 2023 r. zarząd firmy Apator działać będzie w jednoosobowym składzie, który stanowić będzie prezes spółki Maciej Wyczesany.

Tomasz Łątka związany był z apatorem od 2003 r. Początkowo pracował na stanowisku konstruktora aparatury łączeniowej w dziale R&D, następnie jako menedżer produktu, a od 2010 r. pełni funkcje dyrektorskie. Z dniem 1 grudnia 2021 r. został powołany w skład zarządu Apatora w roli członka zarządu.

Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Apator ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 14 proc. w skali roku, do poziomu 564,1 mln zł. To efekt bardzo dobrych wyników w segmentach Energii Elektrycznej (233,0 mln zł, wzrost o 27 proc. rok do roku) oraz Wody i Ciepła (197,9 mln zł, wzrost o 17 proc. w ujęciu rocznym), przy niższych rok do roku obrotach w Gazie (133,2 mln zł, spadek o 7 proc.).

Skonsolidowany wynik netto pierwszego półrocza 2023 r. był zdecydowanie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ukształtował się na poziomie 19,8 mln zł (po korekcie o odpis na aktywo podatkowe), mimo utrzymujących się wysokich kosztów odsetkowych.