Rezygnują z giełdy, nie z ekspansji. Nowa fabryka ma powstać za Odrą

Po ponad dwóch dekadach ZPUE przestanie być spółką giełdową. O powodach takiej decyzji i najbliższych celach biznesowych w rozmowie z WNP. PL mówi Michał Wypychewicz, prezes zarządu ZPUE.

Walne zgromadzenie zdecydowało o wycofaniu akcji ZPUE z warszawskiej giełdy. - Nie planujemy zmian własnościowych. ZPUE pozostanie firmą rodzinną pod kontrolą rodziny Wypychewicz - deklaruje Michał Wypychewicz, prezes zarządu ZPUE.

- Naszym podstawowym biznesem jest i pozostanie produkcja stacji transformatorowych. Inwestujemy w rozwój magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych - mówi Michał Wypychewicz.

- Planujemy budowę fabryki w Niemczech - od zera. Szukamy teraz odpowiedniego sposobu, żeby nasz pomysł zrealizować, ale nie na siłę - zastrzega Wypychewicz.

Walne zgromadzenie zdecydowało o wycofaniu akcji ZPUE z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kończy się trwająca od 1999 roku historia ZPUE jako spółki giełdowej. Z jakich powodów?

- ZPUE jest dużą, nowoczesną firmą, ale firmą rodzinną. Kontrola nad spółką zawsze była w rękach rodziny Wypychewicz. Teraz coraz bardziej w rozwój ZPUE angażuje się już drugie pokolenie. Jako firma rodzinna nigdy nie czuliśmy się dobrze w roli spółki giełdowej. Rynek kapitałowy nie jest dla nas naturalnym środowiskiem. Nie czuliśmy się na nim komfortowo.

Druga ważna rzecz to koszty bycia na giełdzie. Dla ZPUE, mającej jednego głównego właściciela, status spółki publicznej od dawna oznaczał niepotrzebne koszty związane m.in. z raportowaniem.

"Pieniądze traktujemy jako paliwo do rozwoju technologicznego, który zawsze był najważniejszy"

Kończy się etap działalności ZPUE jako firmy giełdowej, ale trwał on - zapewne nie bez powodu - ponad dwie dekady. Co dało firmie bycie na giełdzie?

- Nasze wejście na giełdę związane było z emisją nowych akcji, więc można powiedzieć, że giełda pomogła nam w rozwoju w okresie, kiedy kapitalizm dopiero w Polsce się tworzył. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku bardziej opłacało się pozyskać kapitał poprzez emisję akcji niż poprzez finansowanie bankowe. Dwie dekady temu kredyty były droższe niż teraz i znacznie mniej dostępne.

Poza tym wchodząc na giełdę, byliśmy spółką - nazwijmy to - na dorobku i giełda dodawała nam wiarygodności. Pokazaliśmy, że jesteśmy transparentni, nie boimy się być audytowani, co podniosło prestiż i wiarygodność spółki.

Wchodziliśmy na giełdę, mając około 100 mln zł sprzedaży rocznej, a obecnie mamy ponad 10 razy więcej i jesteśmy już rozpoznawalną marką w Europie. Ale dla mojego taty i dla mnie sama perspektywa wzrostu sprzedaży czy skali firmy nie była najważniejsza.

Co wobec tego było motorem rozwoju ZPUE?

- ZPUE była i jest firmą technologiczną. Pieniądze traktujemy jako paliwo do rozwoju technologicznego, który zawsze był najważniejszy. To nie jest hasło marketingowe. Tak zawsze było. Rozwój technologiczny siłą rzeczy oznaczał też rozwój kompetencji i produkcji. Wręcz uporczywe stawianie na progres powodowało, że firma rosła i w końcu przyszły też pieniądze.

Duże korporacje nie podejmują niektórych wyzwań, bo w krótkim okresie to się może nie opłacać. My, jako firma rodzinna, myślimy długofalowo i czasem decydujemy się wejść w trudne i złożone projekty kosztem krótkookresowych wyników, bo to ostatecznie oznacza rozwój.

Tak było z magazynowaniem energii. Pracujemy nad magazynami energii od 2015 roku. Pierwsze wdrożenia mieliśmy w 2017 roku, a dopiero teraz rynek magazynów zaczyna się rozwijać.

Na jakim etapie jest formalna procedura wycofania akcji ZPUE z obrotu giełdowego?

- Czekamy już tylko na zgodę KNF (Komisji Nadzoru Finansowego - przyp. red.). Obroty akcjami ZPUE zostały zawieszone już w grudniu 2022 roku. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku tygodniu ZPUE zniknie z giełdy i przestanie być spółką publiczną.

"Jeżeli nasza gospodarka ma być w przyszłości konkurencyjna i nowoczesna, to musimy budować miks energetyczny oparty między innymi na OZE"

Co wyjście z giełdy będzie oznaczało dla klientów spółki - zarówno dostawców, jak i odbiorców? Czy powinni się liczyć ze zmianami własnościowymi w ZPUE?

- Dla naszych klientów tak naprawdę nie zmienia się nic. Wcześniej zaangażowanie naszej rodziny w spółkę było na poziomie 100 proc., ale tylko na poziomie 55 proc. w akcjonariacie. Teraz przejmujemy w pełni kontrolę kapitałową nad spółką, potwierdzając, że w nią wierzymy i że jest dla nas ważna. Nie planujemy zmian własnościowych. ZPUE pozostanie firmą rodzinną pod kontrolą rodziny Wypychewicz.

Jaki rynek jest teraz najważniejszy dla ZPUE i jakie są perspektywy jego rozwoju?

- Naszym podstawowym produktem są stacje transformatorowe i rozdzielnice średnich i niskich napięć, a głównym ich odbiorcą rynek OZE, który stał się dla nas większym rynkiem zbytu niż segment dystrybucji energii. To wynika z tego, że nakłady na dystrybucję są na stabilnym poziomie, nie rosną, a nakłady na OZE wzrastają, co szczególnie dobrze widać w skali całej UE. W ZPUE wierzymy w rozwój OZE w Polsce z kilku powodów.

Jakie to powody?

- Polska ma w gruncie rzeczy niewielkie zasoby paliw kopalnych. Węgiel kamienny akurat mamy, ale jego wydobycie spada i długofalowo będzie coraz mniej opłacalne, a energia z węgla będzie coraz droższa, także w efekcie polityki klimatycznej. Poza tym jeśli mamy surowce, a ich zużywanie nie jest konieczne, to lepiej zachować je dla przyszłych pokoleń niż przejeść, żeby teraz nam było trochę łatwiej.

Kolejna sprawa to emisja CO2. Abstrahując od unijnych regulacji, kraje, które mają w miksie duży udział źródeł energii emitujących CO2, są traktowane gorzej niż te bardziej zielone, mniej emisyjne. Duży zagraniczny biznes wprost mówi, że w najbliższych latach przy wyborze miejsc do inwestycji czy ofert współpracy będą brane pod uwagę aspekty środowiskowe.

Wreszcie banki coraz częściej mówią, że koszt pieniądza też będzie uzależniony od emisyjności podmiotów, ich wpływu na środowisko. A zatem jeżeli nasza gospodarka ma być w przyszłości konkurencyjna i nowoczesna, to musimy budować miks energetyczny oparty między innymi na OZE. Wydaje mi się, że mimo rozmaitych różnic, konsensus polityczny w Polsce jest taki, że wszyscy widzą konieczność rozwoju OZE.

Jaki jest poziom eksportu ZPUE i czy ślad węglowy jest już ważny także w waszym biznesie?

- Na razie eksport to około 20 proc. naszej sprzedaży, ale mógłby być większy. Nasza obecna geograficzna struktura sprzedaży wynika z tego, że przy dużym popycie i ograniczonych mocach produkcyjnych stacji transformatorowych, w pierwszej kolejności staramy się obsługiwać polskich klientów. Musimy wybierać, czy sprzedajemy w Polsce, czy za granicę. Ale odzywa się patriotyzm i w pierwszej kolejności wybieramy Polskę.

Nasze główne zagraniczne rynki zbytu to Niemcy i Holandia. Coraz częściej podczas przetargów czy negocjacji umów o współpracę jesteśmy pytani o ślad węglowy, o ilość emisji wytwarzanych podczas produkcji naszych urządzeń. W niemieckich czy holenderskich przetargach wprost jest punktowany poziom emisyjności produktu.

Opracowujemy produkty, których proces wytwarzania będzie neutralny dla środowiska. Podobne oczekiwania dotyczą też na przykład logistyki. Wyzwaniem staje się to, jak towar dostarczyć do Holandii ciężarówką elektryczną i nie wieźć go przez tydzień. To są realne zagadnienia.

"Zakład w Niemczech pomyślany jest jako miejsce komplementacji stacji transformatorowych produkowanych we Włoszczowie"

Skoro jest popyt i są przesłanki, że się utrzyma, to czy ZPUE będzie inwestowała w nowe zakłady produkcji stacji transformatorowych?

- Planujemy budowę fabryki w Niemczech, którą chcielibyśmy zbudować od zera. Decyzja o inwestycji właściwie zapadła. Szukamy teraz odpowiedniego sposobu, żeby nasz pomysł zrealizować, ale nie na siłę. Jeśli nie znajdziemy dobrej lokalizacji, to nie będzie inwestycji, nie ma przymusu. Zakład w Niemczech pomyślany jest jako miejsce komplementacji stacji transformatorowych produkowanych we Włoszczowie.

Niedługo będzie trudniej o informacje o ZPUE, zatem proszę powiedzieć, jakie są cele biznesowe spółki na 2023 rok?

- Naszym podstawowym biznesem jest i pozostanie produkcja stacji transformatorowych średniego napięcia na niskie napięcie. Jesteśmy w stanie wyprodukować rocznie ponad 4 tys. takich stacji, co stawia nas na pozycji największego europejskiego producenta. Chcemy w tym segmencie dalej rosnąć i bronić pozycji lidera.

W ubiegłym roku uruchomiliśmy w Pszczynie fabrykę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestujemy w rozwój magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz integrację stacji ładowania dużych mocy z bateryjnymi magazynami energii.

Natomiast jeśli chodzi o cele finansowe, to w niedalekiej przyszłości chcielibyśmy przekroczyć 2 mld zł przychodu rocznego, co oznacza potrojenie względem 2021 roku.