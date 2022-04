RN Energi pozytywnie oceniła przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy

Rada nadzorcza Energi pozytywnie oceniła rekomendację zarządu spółki, aby zysk netto za 2021 rok w wysokości 210 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy - poinformowała Energa w piątkowym komunikacie.

"Rada nadzorcza Energi pozytywnie oceniła rekomendację zarządu spółki, aby zysk netto za 2021 rok w wysokości 210 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy. W ten sposób zabezpieczone zostaną nakłady na kluczowe dla dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Energa inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze" - napisano w komunikacie.

Dodano, że umożliwi to wzrost zysku operacyjnego spółki EBITDA w 2030 roku o ponad 60 proc. w porównaniu do 2 mld zł osiągniętych w 2020 roku.

Wyjaśniono, że przeznaczenie środków na kapitał rezerwowy spółki oznacza zmniejszenie zapotrzebowania Energi na finansowanie zewnętrzne.

"W efekcie, pozytywnie wpłynie na poziom wskaźnika zadłużenia spółki. To dodatkowo umocni pozycję spółki na tle wymagającej sytuacji całej branży energetycznej i przyspieszy realizację planowanych przez Grupę Energa inwestycji. Decyzja o niewypłaceniu dywidendy to obecnie powszechny trend na rynku energetycznym, podobną decyzję podjęły pozostałe duże spółki w tym sektorze" - wskazano w komunikacie.

Energa przypomina, że rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych oraz infrastruktury dystrybucyjnej został zapisany w "Strategicznym Planie Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030" i jest zgodny z celami wyznaczonymi dla energetyki w strategii ORLEN2030 dla całej grupy kapitałowej.

Grupa Energa zakłada przeznaczenie na inwestycje do 2030 r. ok. 31,5 mld zł, z czego aż ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025. Na Linię Biznesową Dystrybucja przeznaczone zostanie ok. 16,9 mld zł, na Linię Biznesową Wytwarzanie ok. 13,6 mld zł, zaś na Linię Biznesową Sprzedaż i pozostałe spółki ok. 1,1 mld zł.