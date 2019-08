Robert Zajdler: W roku 2020 można spodziewać się dużego wzrostu cen energii

Jesienią rozpocznie się proces zatwierdzania taryf na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym w 2020 r. Firmy energetyczne mogą potencjalnie przedstawiać wnioski taryfowe z propozycją dużych podwyżek cen energii w 2020 r. To już będzie po wyborach parlamentarnych, więc ryzyka polityczne z tym związane będą mniejsze - mówi WNP.PL dr Robert Zajdler, ekspert rynku energetycznego, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.



Raczej nie można spodziewać się ustawy zamrażającej ceny energii w 2020 r., na wzór ustawy z grudnia 2018 r. zamrażającej ceny energii w 2019 r., bo już wszyscy chyba wiemy, że to była niewłaściwa droga.



- Ta ustawa zrobiła więcej złego niż dobrego. Zamiast wykorzystać mechanizmy ochrony odbiorców końcowych, które można było zastosować, to zapowiedziano po prostu, że ceny nie wzrosną i już. A istniejący już rynek wykształcił wiele sposobów wyceny energii elektrycznej i zastosowanie tak prostego mechanizmu nie mogło przynieść nic dobrego. Są mechanizmy ochrony np. odbiorców wrażliwych i wydaje się, że tutaj należało poszukiwać sposobów, jak je wzmocnić i osiągnąć zbliżony cel – mówi Robert Zajdler.



W jego ocenie podwyżki cen energii mogą być uzasadnione. Ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosną, ceny węgla raczej nie spadną, można spodziewać się także wzrostu cen gazu ziemnego. Do tego dochodzi brak znaczących sukcesów w obniżaniu kosztów przez same koncerny energetyczne.



- Zobaczymy, jakie grupy energetyczne mają koszty i czy te koszty będą chciały ewentualnie obniżyć. Patrząc na informacje medialne, w tym np. ostatni raport NIK, można odnieść wrażenie, że firmy energetyczne mało dbają o obniżenie kosztów. A koszty trzeba jakoś przenieść na odbiorców, co jest prostą drogą do próby uplasowania ich w kosztach taryfowych. Na pewno poważnym zadaniem dla Prezesa URE będzie zmobilizowanie grup energetycznych do racjonalizacji kosztów - mówi o procesie zatwierdzania taryf dr Robert Zajdler, ekspert rynku energetycznego, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.