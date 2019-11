Rockwool wytyka wady programu Czyste Powietrze

- W praktycznej realizacji programu Czyste Powietrze nie zagrało kilka elementów. Procedura wypełniania wniosku i ubiegania się o dotację jest bardzo złożona, a liczba urzędników rozpatrujących te wnioski zbyt mała. Poważną przeszkodą dla wielu właścicieli budynków jest również to, że pieniądze w ramach programu są przyznawane dopiero po zrealizowaniu inwestycji - mówi Konrad Witczak, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Rockwool Polska.

Żeby rachunki za ogrzewanie budynków nie wzrastały, program Czyste Powietrze powinien w pierwszej kolejności położyć nacisk na zmniejszenie strat ciepła w budynkach, czyli na izolację ścian i dachu - twierdzi Konrad Witczak.

Dlatego jego zdaniem, by skutecznie walczyć ze smogiem, a jednocześnie nie podnosić kosztów ogrzewania, powinniśmy w pierwszej kolejności ocieplać budynek, a dopiero potem dobierać odpowiednie źródło ciepła.

Program Czyste Powietrze nie prowadzi niestety dodatkowych działań edukacyjnych, dlatego wielu inwestorów stosuje złą kolejność działań.

- Obserwując ostatni rok trwania programu Czyste Powietrze, można powiedzieć, że ma on zarówno swoje zalety, jak i wady. To, co można odnotować na plus, to przeznaczenie znaczących funduszy na termomodernizację budynków jednorodzinnych i wymianę źródeł ciepła w wysokości 103 mld zł. Po raz pierwszy w Polsce wygospodarowano na ten cel tak dużą kwotę - mówi Konrad Witczak, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Rockwool Polska.



Jak podkreśla, konstruując program, zdiagnozowano także główną przyczynę powstawania smogu w naszym kraju: są to budynki, głównie jednorodzinne, nieocieplone lub o niskiej efektywności energetycznej, w których spalane są paliwa stale w kotłach złej jakości.



- Na pewno doceniłbym te dwa czynniki: wysoką wartość zadeklarowanych funduszy oraz przeznaczenie ich m.in. na ocieplanie budynków jednorodzinnych – dodaje Konrad Witczak.

Za mało punktów obsługi

W ocenie eksperta, gorzej jest jednak z praktyczną realizacją programu. Zgodnie z planami, program Czyste Powietrze ma być realizowany przez 10 lat, a we wrześniu 2019 r. minął rok od jego rozpoczęcia. W tym okresie złożono tylko ok. 70 tys. wniosków i podpisano blisko 30 tys. umów.



To kropla w morzu potrzeb, gdyż w celach programu zapisano, że zmodernizowanych ma zostać ok. 4 mln budynków jednorodzinnych.



Zdaniem Witczaka nie zagrały tutaj dwa elementy.



– Po pierwsze, procedura wypełniania wniosku i ubiegania się o dotację jest bardzo złożona. Po drugie, liczba urzędników rozpatrujących te wnioski jest zbyt mała. Tym „wąskim gardłem” są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamy ich w Polsce 16, po jednym w każdym województwie. Jest więc zdecydowanie zbyt mało „punktów obsługi”, aby program odniósł oczekiwany sukces, trzeba byłoby przyjmować ich o wiele więcej – komentuje Konrad Witczak.



Dlatego, w jego ocenie, trzeba zaangażować samorządy lokalne, aby pomogły w realizacji programu.



- Im bardziej skracamy i upraszczamy drogę między programem a beneficjentem końcowym, tym bardziej zwiększamy szansę na coraz większą liczbę składanych wniosków. Obecnie około 600 na 2500 gmin podpisało umowy, na podstawie których właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie w wypełnianiu wniosków w gminach. Mogą także składać je za pośrednictwem gmin, które sprawdzają dokumenty, a poprawnie wypełnione kierują do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W pozostałych przypadkach wciąż pozostawiono starą ścieżkę, czyli samodzielne składanie wniosków przez właścicieli domów, za pośrednictwem stron internetowych odpowiednich WFOŚiGW. Nadal, aby podpisać umowę, trzeba samodzielnie udać się do Wojewódzkiego Funduszu i osobiście złożyć wniosek, co może być uciążliwe dla wielu mieszkańców, np. tych mieszkających na obrzeżach województwa – podkreśla Konrad Witczak.

Zbyt niskie progi dochodowe

Poważną przeszkodą dla wielu właścicieli budynków jest również to, że pieniądze w ramach programu są przyznawane dopiero po zrealizowaniu inwestycji.