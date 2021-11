Rola banków w zielonej transformacji wzrośnie niepomiernie

- Rola sektora finansowego w wymuszaniu zielonych zmian w innych sektorach gospodarki będzie rosnąć. W ostatnich czterech latach z 60 największych banków na świecie prawie połowa obniżyła swoją ekspozycję na węgiel - mówi WNP.PL Michał Szalast-Dao Quy, relationship manager w ING Poland.

Jak wskazuje, tutaj poczynania banków możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to działania ograniczające, czyli polityka wykluczeń. Tu mamy świetny przykład branży węglowej oraz innych branż nieekologicznych, szkodzących środowisku, które będą wyżej wyceniane niż te nowoczesne i ekologiczne. To zaś sprawia, że firma - posiadając czy inwestując w przedsięwzięcia nieekologiczne - będzie ponosiła wyższy koszt inwestycji, co obniża rentowność całego projektu.Z drugiej strony mamy do czynienia z działaniami wspierającymi, ponieważ sektor bankowy i ubezpieczeniowy chce również współpracować i dalej budować swoje portfele. Dlatego pojawiają się np. zielone instrumenty finansowe, widzimy coraz więcej emisji zielonych obligacji.Innym zielonym instrumentem finansowym pozostaje kredyt ESG, oparty na wskaźnikach ESG skorelowany z marżą: jeżeli firma dobrze sobie radzi ze wskaźnikiem ESG, to marża się obniża; jeśli jednak firma wprowadza zmiany zbyt powoli i wskaźniki rokrocznie spadają, to marża kredytu przyrasta.Rozmowę przeprowadzono podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.