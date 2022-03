Rolls-Royce chce przyspieszyć produkcję minireaktorów jądrowych

Rolls-Royce zaapelował do rządu Wielkiej Brytanii o przyspieszenie wdrażania minireaktorów jądrowych, starając się o pozwolenie na ich budowę, gdyż kraj stoi w obliczu gwałtownych wzrostów cen energii. Brytyjski rząd zwrócił się do regulatora jądrowego Office for Nuclear Regulation o rozpoczęcie procesu zatwierdzania planowanego przez Rolls-Royce'a małego reaktora modułowego, który przyczyni się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Działać szybciej

Dla porównania, elektrownia jądrowa Hinkley Point C z dwoma reaktorami, która powstaje w hrabstwie Somerset w Wielkiej Brytanii, ma kosztować ok. 22-23 mld funtów (124-130 mld zł).Czytaj: Rolls-Royce ruszy z produkcją małych reaktorów jądrowych Rolls-Royce jest o krok bliżej do budowy małych reaktorów modułowych po tym, jak rząd zwrócił się do Urzędu ds. Regulacji Jądrowych o rozpoczęcie procesu zatwierdzania projektu. Office for Nuclear Regulation ujawnił, że został poproszony o rozpoczęcie ogólnej oceny projektu (Generic Design Assessment - GDA) dla reaktorów SMR o mocy 470 megawatów firmy Rolls-Royce SMR.GDA to formalny proces zatwierdzania nowego reaktora jądrowego. Jest to pierwszy przypadek oceny reaktora jądrowego na małą skalę przez regulatora - zaznacza The Telegraph.Rolls-Royce chce przyspieszyć wdrażanie minireaktorów jądrowych w sytuacji, gdy Zachód stara się uniezależnić od rosyjskich paliw kopalnych po inwazji Rosji na Ukrainę.Na świecie nie ma prototypów, więc reaktor SMR musi przejść szczegółowe kontrole bezpieczeństwa. Ale naukowcy z Rolls-Royce’a wskazali, że opiera się on na ustalonej technologii i wieloletniej wiedzy na temat energetyki jądrowej nabytej podczas rozwoju okrętów podwodnych.Krytycy sugerują, że ramy czasowe potrzebne do budowy reaktorów sprawią, że staną się one zbędne, ponieważ za dekadę będzie wystarczająco dużo taniej energii słonecznej i wiatrowej. Argumenty przemawiające za budową to m.in. fakt, że - w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii - technologia jądrowa jest niezawodnym źródłem, które jest uniezależnione od niedostatecznie rozwiniętego jeszcze systemu przechowywania energii.Zwolennicy szybszego wdrożenia małych reaktorów modułowych liczą na zaangażowanie się w projekt przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w 2008 roku wyraziły zainteresowanie energetyką jądrową i rozpoczęły w 2012 roku budowę zaprojektowanej przez koreańską firmę elektrowni jądrowej Barakah, z której pierwsza energia została dostarczona do sieci w 2020 roku - informuje The Telegraph.