Ropczyce zbudowały farmę fotowoltaiczną i zapowiadają kolejne inwestycje w OZE

Zakłady Magnezytowe Ropczyce, producent materiałów ogniotrwałych, uruchomił farmę fotowoltaiczną o mocy 1,7 MW. Wyprodukowana energia w całości będzie zużywana na własne potrzeby produkcyjne. Spółka planuje kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).

Zakłady Magnezytowe Ropczyce uruchomiły farmę fotowoltaiczną o mocy 1,7 MW, która powstała na terenie zakładu w Ropczycach. Koszt inwestycji to 1,1 mln euro.

- Energię z farmy fotowoltaicznej w całości zużywamy na własne potrzeby produkcyjne. Przy średnim dziennym zapotrzebowaniu zakładu na energię elektryczną farma pozwala na chwilowe ok. 50-70 proc. pokrycie zużycia. Średnioroczna szacowana produkcja energii z farmy wyniesie około 1700 MWh, co pozwoli na pokrycie około 9 proc. zapotrzebowania energii przez zakład w Ropczycach w ciągu roku - wskazuje Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

Tańsza energia z własnej farmy fotowoltaicznej

Budowa własnej farmy fotowoltaicznej to jedno z działań spółki w kierunku zmniejszenia wpływu na środowisko.

- Dzięki inwestycji we własną farmę fotowoltaiczną przyczyniamy się do spadku emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie poprawiając efektywności wykorzystania energii poprzez zagospodarowanie na własne potrzeby produkowanej energii elektrycznej bez strat przesyłowych. Do tego dochodzi zmniejszenie kosztów zakupu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla firmy. Korzyści z takich przedsięwzięć jest dużo, dlatego planujemy kolejne inwestycje w OZE - dodaje Józef Siwiec.

Ropczyce mają też nową instalację kogeneracyjną

W 2021 roku spółka uruchomiła instalację wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o całkowitej mocy na poziomie 2,3 MWe. Dzięki temu poprawiła się efektywność gospodarki energetycznej oraz zmniejszyły się koszty operacyjne w obliczu wysokich cen energii elektrycznej.

Na realizację tej inwestycji spółka uzyskała dofinansowanie w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko (POIŚ 1.6.1 Wysokosprawna kogeneracja). Całkowity jej koszt wyniósł 9 mln zł.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce to producent materiałów ogniotrwałych, które stanowią niezbędny element wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

ZM Ropczyce odnotowały w 2022 roku 44,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, więcej o 42 procent niż rok wcześniej.