Rosja chce uniemożliwić MAEA inspekcję w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Rosja chce uniemożliwić Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) dokonanie inspekcji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ostrzeliwując teren obok tego obiektu oraz imitując działania bojowe w Enerhodarze - oznajmił we wtorek szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

- To są właśnie rosyjskie prowokacje. Teraz jest ważne, aby nie pozwolić Rosjanom dopiąć swego kłamstwami i szantażem. Powinni wynosić się z ukraińskiej ziemi - napisał Jermak na Telegramie (https://t.me/ermaka2022/1213).

Wcześniej we wtorek inny doradca głowy państwa, Mychajło Podolak, powiadomił, że wojska agresora ostrzeliwują drogi, którymi misja MAEA miałaby dotrzeć do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. W ocenie urzędnika celem Kremla jest zmuszenie międzynarodowych ekspertów, by dojechali na miejsce przez okupowane Krym lub Donbas.

Delegacja MAEA, zmierzająca na inspekcję do elektrowni, jest już w Kijowie - poinformowało również we wtorek ukraińskie ministerstwo energetyki. Zastrzegło, że nie będzie wypowiadać się o dalszych planach misji ze względów bezpieczeństwa.

14-osobowa delegacja, na czele z szefem MAEA Rafaelem Grossim, ma dotrzeć do okupowanej przez rosyjskie wojska siłowni w najbliższych dniach. Dziennik "Wall Street Journal" podał, że eksperci rozpoczną pracę w obiekcie w najbliższą środę, a zakończą w sobotę. Według mediów w składzie misji są m.in. eksperci z Polski, Litwy, Chin i Serbii. Nie ma wśród nich specjalistów z USA i Wielkiej Brytanii.

Położona w Enerhodarze na południu Ukrainy, Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa siłownia jądrowa w Europie. Po rozpoczętej 24 lutego inwazji Rosji na Ukrainę obiekt został zajęty przez agresora w nocy z 3 na 4 marca.

Na terenie elektrowni stacjonuje około 500 rosyjskich żołnierzy oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. W sierpniu wojska najeźdźcy kilkakrotnie ostrzelały obiekt, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Moskwa każdorazowo oskarżała o te incydenty Kijów.