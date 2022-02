Rosja dała pretekst do zmiany polityki energetycznej UE. Czy wykorzystamy szansę?

Uznanie niepodległości "republik" Donieckiej i Ługańskiej przez Rosję oraz pojawienie się rosyjskich wojsk w nowych "państwach" jest doskonałym, dodatkowym mocnym impulsem do zmiany polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym zwiększenia dywersyfikacji dostaw gazu i ropy oraz rozwoju energetyki jądrowej.

Sankcje UE

Polska dywersyfikuje dostawy

Awantura o atom

Zmiana polityki energetycznej UE

"Można uznać, że dotychczasowe sankcje ze strony USA to raczej początek drogi. Największe komercyjne banki o dominującym znaczeniu w obrocie walutowym, międzybankowym rynku w rublach czy dostarczające kredyt nie zostały na razie dotknięte sankcjami" - czytamy w analizie ING.Analitycy akcentują przy tum, że skupienie sankcji USA na długu państwowym i państwowych bankach to ograniczona reakcja.Kolejne sankcje mogą być skierowane na komercyjne banki, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Szczególnie że firmy i konkretni ludzie mają dwukrotnie więcej aktywów zagranicznych i więcej długu zagranicznego niż w 2014 roku. Odcięcie przedsiębiorstw, osób fizycznych, ale także banków komercyjnych od międzynarodowych rynków byłoby bardziej dotkliwe w skutkach.Także Unia Europejska nałożyła sankcje na Rosję. Objęły one 27 osób i podmiotów zagrażających integralności terytorialnej Ukrainy, lecz Bruksela wstrzymała się od wdrożenia szerokiego pakietu sankcji na Rosję.Wprowadzone restrykcje objęły m.in. banki finansujące rosyjskie wydatki wojskowe, ustanowiono także zakaz handlu z "republikami" w Doniecku i Ługańsku a UE oraz ograniczono dostęp rządu rosyjskiego do pozyskania kapitału na rynkach finansowych UE.Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Gertrud von der Leyen przyznała, że Europa jest zbyt zależna od rosyjskiego gazu, aby odciąć się od rosyjskiego surowca. Ale Niemcy jednak wstrzymały certyfikację Nord Stream 2, który nie dostarczał dotychczas gazu.Wielka Brytania objęła sankcjami 5 rosyjskich banków, finansujących okupację Krymu i zaangażowanych w finansowanie przemysłu zbrojeniowego, a także trzech oligarchów związanych z prezydentem Rosji. Oznacza to zamrożenie ich aktywów na terenie Wielkiej Brytanii, zakaz dokonywania transakcji finansowych oraz zakaz wjazdu an Wyspy.Sankcje mają objąć również członków rosyjskiego parlamentu, którzy głosowali za uznaniem niepodległości republik ludowych. Zapowiedziano także przepisy uniemożliwiające emisję rosyjskich obligacji na rynku brytyjskim.Uznanie niepodległości "republik" Donieckiej i Ługańskiej przez Rosję jest doskonałym pretekstem do zmiany polityki energetycznej Unii Europejskiej i jej państw."W Polsce powinniśmy przyspieszyć transformację energetyczną w kierunku atomu i OZE - nie tylko z powodu wysokich kosztów energii z węgla czy gazu i wysokich cen uprawnień CO2, ale także ze względów bezpieczeństwa geopolitycznego" - podsumowują analitycy ING.Polska w tej kwestii od lat prowadzi konkretne działania. Przypomnijmy, że PKN Orlen w ramach podpisanych 12 stycznia 2022 r. umów z Saudi Aramco dotyczących przejęcia aktywów Lotosu, zawarł również długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej. Zgodnie z jej zapisami do Polski trafiać będzie do 400 tys. baryłek dziennie. Dostawy w ramach tych umów trafić mają do Polski jeszcze w 2022 r. Jeszcze w 2022 r. ma nastąpić uruchomienie przesyłu gazu gazociągiem Baltic Pipe, który dostarczy surowiec do Polski ze złóż w Norwegii.Polska od lat importuje gaz ziemny także w postaci LNG (świnoujski gazoport, w zamierzeniach - kolejny, pływający). W planach jest budowa morskich farm wiatrowych - pierwsza mają zacząć produkować energię w 2026 r..Polska planuje także budowę elektrowni jądrowych - i to zarówno tych tradycyjnych, dużych, o mocy ok. 1000 MW, jak i małych, modułowych, o mocy 77 czy 300 MW. W rozwoju energetyki jądrowej musimy się jednak liczyć ze sprzeciwem niektórych innych państw UE, jak np. Niemcy.Niemcy oficjalnie zapowiadają jednak uruchomienie kroków prawnych, jeżeli Polska będzie chciała budować elektrownie jądrowe. – Jeśli w Polsce dojdzie do budowy reaktorów, to będziemy pracować z użyciem odpowiednich instrumentów prawnych; dla mnie to oczywistość – stwierdziła Steffi Lemke, federalna minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów Niemiec, przebywając w Warszawie 22 lutego 2022 r.Decyzja Władimira Putina może być dobrym i mocnym impulsem do zmiany polityki energetycznej UE - pogłębienia dywersyfikacji importu ropy i gazu ziemnego i rozwoju energetyki jądrowej.To będzie wymagało jednak niemal kopernikańskiego przewrotu w myśleniu niektórych państw, które od dawna stawiają na gazową współpracę z Rosją i krytykują energetykę jądrową...Wciąż trwają prace nad taksonomią, która ma ułatwiać inwestycje w różne technologie energetyczne. Komisja Europejska proponuje, aby za "zielone technologie", na które będzie można pozyskać fundusze unijne, uznać także gaz ziemny i energetykę jądrową. To rozwiązanie popiera Polska, ale kilka państw - jak Niemcy czy Austria - protestuje przeciwko uwzględnieniu w taksonomii energetyki "atomowej".