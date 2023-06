Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej zaleciło, aby w zakładach będących użytkownikami zachodnich turbin gazowych, wdrożyć specjalne środki postępowania z nimi. Jednym z zaleceń jest "oszczędzanie" turbin.

Konsekwencją sankcji mogą być problemy z serwisowaniem turbin gazowych.

Rosja nie ma możliwości szybkiego zastąpienia zachodnich urządzeń.

Moskwa nakazała "oszczędzania" zachodnich turbin.

Od wielu lat Rosja boryka się z problemem braku własnych średniej i dużej mocy, dużej sprawności turbin gazowych. Nowoczesne konstrukcje praktycznie w całości pochodziły z importu. Problem w tym, że ich dostawcami były firmy zachodnie.

Sankcje uderzyły w rosyjskie firmy wykorzystujące zagraniczne turbiny gazowe

Po napaści Rosji na Ukrainę i będących tego efektem sankcji, dostępność do tego typu urządzeń spadła niemal do zera. Co gorsze, z punktu widzenia Rosjan, bardziej bolesny jest brak części zamiennych i zachodnich serwisantów.

- Sytuacja jest pod stałą kontrolą rosyjskiego Ministerstwa Energii, trwają prace realizowane w ścisłej współpracy z uczestnikami branży energetycznej - zaznaczyło enigmatycznie w komunikacie Ministerstwo Energii.

W czym rzecz? Rosja chce pójść dwiema drogami.

Po pierwsze, jak informuje ministerstwo, przygotowywane są własne grupy posiadające kompetencje naprawy zachodnich konstrukcji. Moskwa szczególnie podkreśla znaczenie konserwacji i napraw turbin konstrukcji GE. Ich jest bowiem najwięcej. Brak jednak informacji, jak Rosjanie postanowili sobie poradzić z brakiem części zamiennych. Według specjalistów, Moskwa będzie chciała pozyskiwać potrzebne materiały m.in. za pośrednictwem Chin. Jednak czy to realna droga, nie wiadomo.

Stąd także wdrożenie drugiego rozwiązania. Ma nim być oszczędzanie turbin gazowych zachodnich producentów.

Już od 2022 roku na szczeblu rządowym. wdrażany jest mechanizm regulujący oszczędzanie zasobu turbin gazowych produkcji zagranicznej, przewidziano też opóźnienie rozpoczęcia okresu zasilania niektórych obiektów. Pozwoli to odwlec konieczne remonty zagranicznych turbin.

Tysiące megawatów mocy opartych na zachodnich turbinach

Gwałtowne kroki Rosjan są podyktowany tym, że od początku tego tygodnia amerykański koncern GE oficjalnie zaprzestał serwisowania turbin gazowych w Rosji - według Moskwy praktycznie nie robił tego już od wielu miesięcy. Firma, według źródeł gazety Kommiersant , zamknęła dostęp do systemu monitoringu, który pozwalał na wczesne zdiagnozowanie możliwych problemów. W praktyce uniemożliwiła także dostawy nowych łopatek do turbin.

Według dziennika łączna moc turbin gazowych GE w rosyjskim systemie energetycznym wynosi około 5 GW, łączna moc bloków energetycznych opartych na takich turbinach sięga 8 GW.

Przerwy serwisowe, w tym naprawy, przeglądy i części zamienne, są najbardziej krytyczne w przypadku najmocniejszych modeli klasy H i F (ich moce mogą przekraczać 500 MW).

Już teraz uruchomienie części turbin z powodu braku należytego serwisu może skutkować poważnymi awariami. Byłyby one tym dotkliwsze, że w wielu regionach Rosji, turbiny gazowe są głównym źródłem energii.