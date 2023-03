Rosja żegna węgiel. Stawia na gaz i OZE

Rosyjskie Ministerstwo Energii zatwierdziło program rozwoju energetyki na najbliższe pięć lat. Moskwa chce postawić na rozwój OZE i siłowni opartych na gazie.

Jak wynika z przyjętego programu, prognoza zużycia energii elektrycznej i mocy uwzględnia ponad 1300 projektów inwestycyjnych o łącznym zużyciu 85,8 mld kWh.

Zużycie energii elektrycznej w Federacji Rosyjskiej w 2023 r., zgodnie z dokumentem, może osiągnąć 1,12 bln kWh, a w 2028 r. - 1,23 bln kWh.

Program zakłada uruchomienie do 2028 roku 14,74 GW nowych mocy. Ciekawy jest podział na planowane moce wytwórcze ze względu na rodzaj paliwa. I tak Rosja do końca 2028 roku chce uruchomić 2700 MW w elektrowniach jądrowych. Więcej, bo 3000 MW ma pochodzić z nowych źródeł OZE, jednak obie te wielkości biją moce oparte na gazie. Ma ich powstać w najbliższych pięciu latach aż 9000 MW.

Netto w ciągu pięciu najbliższych lat przyrost mocy wyniesie około 1450 MW.

Aż taki udział nowych mocy gazowych to efekt względnie łatwego dostępu do tego surowca. Rosja z produkcją roczną przekraczającą 600 mld m3 jest największym dostawcą gazu na świecie. To jedna sprawa. Druga to porzucenie przez Gazprom europejskiego rynku gazu. W efekcie Rosja ma coraz większą nadwyżkę surowca. Ze względów technologicznych nie zawsze możliwe jest wstrzymanie wydobycia, stąd też inwestycje w siłownie gazowe wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

Co ciekawe według wstępnych planów choć w strukturze zainstalowanych bloków nadal będzie sporo węglowych, to będą one raczej stanowiły rezerwę.

W strukturze paliw zużywanych przez rosyjską energetykę największe znaczenie będzie miał gaz. Jego udział sięgnie 70,7 proc. Pozostałe paliwa zapewnią resztę.

Jak zauważa ministerstwo, obecne prognozy to wstępne plany, ostateczne mają zostać ogłoszone w drugiej połowie roku.