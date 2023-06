Rosjanie umieścili ładunki wybuchowe w wyłączonej od jesieni 2022 r. Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej- taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Portal WNP.PL ustala, czy ewentualny wybuch byłby groźny dla Polski.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa została przejęta przez Rosjan już na początku wojny, 4 marca 2022 r.

Zdaniem strony ukraińskiej, zbiornik chłodzący i cztery z sześciu bloków energetycznych elektrowni zostały zaminowane przez rosyjskie wojsko.

Od jesieni 2022 r. wszystkie reaktory w elektrowni są wyłączone, a to skutkuje zmniejszoną ilością substancji promieniotwórczych w paliwie jądrowym.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow przekonuje, że Rosja zakończyła przygotowania do przeprowadzenia ataku terrorystycznego na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Zdaniem strony ukraińskiej, zbiornik chłodzący i cztery z sześciu bloków energetycznych elektrowni zostały zaminowane przez rosyjskie wojsko.

O zagrożeniu "aktem terroru" na terenie elektrowni, poinformował także w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.

Kto odczułby skutki ewentualnego wysadzenia elektrowni w Zaporożu?

Ukraiński wywiad jest przekonany, że plan wysadzenia elektrowni jest już przygotowany, a jego realizacja będzie uzależniona od przebiegu wojny.

Eksperci, z którymi rozmawiał portal WNP.PL, rozwiewają (i to dosłownie) obawy przed wielką katastrofą. Jeden z nich mówi, że w razie poważnego wypadku to poszkodowani będą w dużej mierze sami Rosjanie, a to ze względu na cyrkulację. Na terenach, gdzie jest elektrownia, wiatr wieje z zachodu na wschód, więc opady radioaktywne, o ile takie będą, zostałyby przewiane na terytoria ukraińskie zajmowane przez Rosjan, a potem na terytorium samej Rosji.

Inny ekspert, również proszący o anonimowość, ocenia, że nawet, gdyby wysadzono elektrownię, to prawdopodobnie opady radioaktywne byłyby mniejsze niż w przypadku awarii w elektrowni w Czarnobylu.

- A to dlatego, że tam był wybuch nawet nie na pełnej mocy reaktora, tylko na mocy znacząco przekroczonej. Tam były powody, żeby było duże wydzielenie produktów rozszczepienia, wybuch zerwał dach nad elektrownią i wyrzucił w powietrze rdzeń reaktora. Co się może zdarzyć w Elektrowni Zaporoskiej, trudno powiedzieć, ale nawet jeżeli nastąpi wyrzut w powietrze rdzenia reaktora, to on jest już wystudzony, ponieważ od kilku miesięcy elektrownia jest wyłączona - tłumaczy nasz rozmówca.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa od wielu miesięcy nie pracuje - w paliwie jest mniej substancji promieniotwórczych

Zaporoska Elektrownia Jądrowa została przejęta przez Rosjan już na początku wojny, 4 marca 2022 r.

Na początku marca 2023 r. Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) informowała, że od blisko pół roku wszystkie reaktory w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej są wyłączone, a to skutkuje zmniejszoną ilością substancji promieniotwórczych znajdujących się w paliwie jądrowym.

PAA informowała, że ciepło, które emitują reaktory po wyłączeniu (ciepło powyłączeniowe), jest niewielkie w porównaniu z włączonym reaktorem. W efekcie potrzeba mniej energii elektrycznej do chłodzenia reaktorów, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego elektrowni.

Agencja podkreśla, że nawet całkowita utrata zasilania elektrycznego w elektrowni jądrowej nie powoduje natychmiastowej awarii.

Zaporoska Elektrownia leży w odległości ok. 840 km od granicy Polski - to bezpieczny dystans

"Zaporoska Elektrownia Jądrowa znajduje w odległości ok. 840 km od granicy Polski. Ten dystans stanowi skuteczną ochronę przed ewentualnymi skutkami zdarzenia radiacyjnego. Dodatkowo warunki klimatyczne związane z lokalizacją elektrowni stanowią dużą barierę dla transportu (dyspersji) potencjalnych skażeń promieniotwórczych nad terytorium Polski" - podkreśla PAA.

Agencja wskazuje, że Zaporoska Elektrownia Jądrowa, jak każdy obiekt tego typu, w żadnym wypadku nie powinna być celem ataków podczas działań wojennych. Elektrownie jądrowe są obiektami cywilnymi i nie są projektowane na wypadek wojny.

Obiekty te mają jednak szereg zabezpieczeń przed różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi (np. awaria techniczna, błąd ludzki, działania sił przyrody, odcięcie zewnętrznych systemów zasilania czy nawet upadek samolotu pasażerskiego).

Jednym z ważniejszych systemów zabezpieczających stosowanych w takich obiektach jak Zaporoska Elektrownia Jądrowa jest gruba na półtora metra żelbetowa obudowa bezpieczeństwa. Chroni ona elektrownię przed różnego rodzaju zdarzeniami zewnętrznymi, jak również awariami wewnętrznymi.

Biały Dom przygląda się sytuacji na Ukrainie i uspokaja

Na doniesienia płynące z ukraińskiego wywiadu wojskowego, które w ostatnich dniach przekazywał także prezydent Wołodymyr Zełenski, zareagował Biały Dom. - Bardzo uważnie się temu przyglądamy i na razie nie dostrzegamy oznak takich działań ze strony Kremla - powiadomił w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

- Mamy możliwość monitorowania aktywności radiacyjnej w pobliżu tego obiektu. Nie zauważyliśmy żadnych sygnałów, że zagrożenie jest nieuchronne - ocenił Kirby.

Waszyngton jest zdania, że Moskwa nie zamierza sięgać po pociski nuklearne.