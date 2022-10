Rosjanie obawiają się o bezpieczeństwo swoich atomówek

Rosatom rozpoczął prace nad produkcją tzw. prętów kontrolnych, wykorzystywanych do moderowania pracy reaktorów. Obecnie pochodzą one z importu, co może narażać Rosję na szantaż.

Pręty kontrolne to element konstrukcyjny reaktora jądrowego, przeznaczony do nadzorowania reakcji łańcuchowej, jaka zachodzi w reaktorze. W przeszłości Rosatom sam produkował pręty, ale technologia była przestarzała, a same pręty mało wydajne.

Obecnie w rosyjskich reaktorach wykorzystywane są sprowadzane zza granicy pręty wykonane z węglika boru. I - zdaniem rosyjskich władz - to uzależnienie od importu jest niebezpieczne. W przypadku wstrzymania dostaw prętów przez producentów, rosyjskie atomówki musiałyby stanąć.

Stąd działania mające doprowadzić do uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. Niejako przy okazji Rosjanie twierdzą, że produkowane pręty będą nowej generacji.

Zamiast węglika boru Rosjanie do budowy prętów chcą wykorzystać wodorek hafnu.

- Pręt z tego materiału może pracować prawie dwa razy dłużej niż węglik boru. Dodatkowo koszt prętów na bazie hafnu jest znacznie niższy, niż na bazie importowanego węgliku boru. Do 2027 roku będziemy gotowi do zorganizowania na dużą skalę produkcji prętów kontrolnych nowej generacji – powiedział Kirill Połunin, z pionu technicznego Rosatomu.

Obecnie w Rosji pracuje 39 cywilnych reaktorów atomowych.

