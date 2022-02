Rosjanie przetrzymują zakładników w elektrowni w Czarnobylu

Sytuacja w strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni, zajętej przez Rosjan, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całego europejskiego kontynentu - zaalarmowało w piątek ukraińskie ministerstwo energetyki. Już drugą dobę przetrzymywani są tam zakładnicy.

Według informacji dyrektora Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej Wałerego Sejdy w strefie wykluczenia pod kontrolą wojsk Federacji Rosyjskiej są: tzw. sarkofag elektrowni, bloki energetyczne, które są w stadium wyłączania z eksploatacji, zbiorniki zużytego paliwa jądrowej.



- Okupanci już drugą dobę przetrzymują personel elektrowni, nie pozwalając przeprowadzić rotacji, co jest przewidziane przez przepisy bezpieczeństwa technicznego - podkreśliło ministerstwo energetyki Ukrainy.



- Zajęcie elektrowni i przeprowadzanie tam jakichkolwiek działań wojennych grozi powtórzeniem Czarnobyla, z którego Europa leczy się do tej pory - oświadczono.



Zaznaczono też, że już zarejestrowano przewyższenie kontrolnego poziomu mocy promieniowania Gamma w strefie wykluczenia wskutek naruszenia górnej warstwy grunty w związku z ruchem ciężkiego wojskowego sprzętu i wzniesienia się w powietrze radioaktywnego pyłu.



- Obecnie cała odpowiedzialność za jądrowe i radiacyjne bezpieczeństwo, stan obiektów i dalszy rozwój sytuacji w strefie wykluczenia spoczywa na najeźdźcach - napisano.



- To jedno z najpoważniejszych zagrożeń dziś dla Europy, gdyż jakiekolwiek prowokacje ze strony okupantów na (terenie) elektrowni czarnobylskiej podczas hybrydowej wojny mogą przekształcić się w kolejną globalną ekologiczną katastrofę - wskazało ministerstwo.



Rosyjskie wojsko zajęło Czarnobylską Elektrownię Atomową w czwartek.