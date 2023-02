Rosjanie ukradli aktywa niemieckiej spółce energetycznej

Niemiecki koncern energetyczny Uniper sklasyfikował aktywa w Federacji Rosyjskiej jako działalność zaniechaną z powodu utraty zdolności do podejmowania decyzji i zarządzania. W praktyce Moskwa przejęła należące do Niemców aktywa.

Wiosną 2022 roku Uniper podjął decyzję o wstrzymaniu inwestycji w Federacji Rosyjskiej. Chciał także wznowić proces sprzedaży tamtejszej spółki zależnej Unipro. Jesienią spółka informowała o dużym zainteresowanie Unipro, ale transakcję skomplikował dekret prezydenta Rosji, który zabrania „nieprzyjaznym” akcjonariuszom do 31 grudnia 2022 r. kupna i sprzedaży udziałów w strategicznych przedsiębiorstwach Federacji Rosyjskiej, w tym w sektorze energetycznym.

W praktyce uniemożliwiło to sprzedaż. Zgoda na sprzedaż nie została wydana także w tym roku. To najpewniej kara za to, że w listopadzie Uniper zdecydował się zdystansować prawnie od rosyjskich aktywów.

Unipro PJSC jest właścicielem pięciu elektrociepłowni w Federacji Rosyjskiej: Surgutskaja, Berezowskaja, Szaturskaja, Smolenskaja i Jaiwińskaja. Uniper jest właścicielem 83,73 proc. Unipro.

Co dzieje się teraz z tymi aktywami? Rosjanie mówią o ich porzuceniu i w związku z tym konieczności sprawowania nad nimi pieczy. W praktyce doszło do faktycznej kradzieży. Uniper nigdzie nie zgodził się na przejęcie swojego majątku w Rosji, więc otwiera to możliwość starania się w przyszłości o miliardowej odszkodowanie.