Rosną emocje wokół kontrowersyjnej inwestycji. Na szali 500 mln ton węgla

Wraz z rosnącą temperaturą kampanii wyborczej powrócił temat budowy odkrywki węgla brunatnego Złoczew. Branża górnicza przekonuje, że inwestycja może zapobiec wyrwie w systemie. PGE przekonuje, że to nieopłacalny projekt.

Obecnie kopalnia Bełchatów eksploatuje odkrywkę Szczerców i Bełchatów. Według prognoz PGE węgiel ma się w nich skończyć w 2036 r. To oznacza też koniec elektrowni Bełchatów w obecnym kształcie.

Szansą na przedłużenie działalności elektrowni Bełchatów miałaby być odkrywka Złoczew. Słabą jej stroną jest dalekie położenie: ok. 50 km w linii prostej od kopalni i elektrowni Bełchatów.

W kwietniu 2023 r. PGE pozbędzie się problemu Złoczewa. Kopalnia i Elektrownia Bełchatów trafią do NABE i to zarząd Agencji będzie musiał podejmować decyzje dotyczące Złoczewa.

Według prognoz PGE, węgiel w obecnie eksploatowanych odkrywkach ma się skończyć w 2036 r. To oznacza automatyczny koniec działalności w obecnym kształcie także dla elektrowni Bełchatów. Szansą na przedłużenie działalności elektrowni miała być właśnie odkrywka Złoczew.

Wada wrodzona - złoże leży za daleko od elektrowni

Złoczew ma jednak dość istotną wadę - położenie geograficzne. Złoże jest położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Rozciąga się wąskim pasem o szerokości 1000-1500 metrów na długości ok. 10 km (na terenie trzech gmin: Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki) oraz Ostrówek (powiat wieluński).

Złoże leży w odległości ok. 50 km w linii prostej na północny-zachód od kopalni i elektrowni Bełchatów. Ta odległość jest poważnym obciążeniem odkrywki Złoczew, przewóz węgla brunatnego na taką odległość znacząco zwiększa jego cenę, co z kolei przełoży się na wzrost kosztów produkcji energii. W przeszłości rozważono różne koncepcje transportu węgla ze Złoczewa do elektrowni Bełchatów, w tym taśmociąg i transport kolejowy.

Zdaniem PGE inwestycja w Złoczew jest nieopłacalna. "To byłoby działanie na szkodę spółki"

Elektrownia i kopalnia Bełchatów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), która z kolei wchodzi w skład grupy PGE. Zarządy PGE od dawna oficjalnie przyznają, że budowa odkrywki Złoczew jest nieopłacalna.

- Dzisiaj podjęcie decyzji o budowie odkrywki węgla brunatnego Złoczew byłoby działaniem na szkodę spółki, ponieważ jej budowa byłaby działaniem nierentownym - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE w październiku 2020 r.

Przeciwnikiem budowy odkrywki w Złoczewie był także poprzedni prezes PGE Henryk Baranowski.

Przypomnijmy, że 19 października 2020 r. zarząd PGE przyjął, a rada nadzorcza spółki zatwierdziła Strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. W strategii zapisano, że kluczowymi kierunkami rozwoju Grupy PGE będą energetyka wiatrowa morska i lądowa, fotowoltaika, infrastruktura sieciowa, niskoemisyjne ciepłownictwo oraz usługi energetyczne.

W strategii PGE otwarcie przyznano, że nie będzie ona dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe, zarówno w wytwarzanie, jak i wydobycie.

Także w październiku 2020 r. o przyszłości Złoczewa jednoznacznie wypowiedział się Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. - Eksploatacja złoża Złoczew wydaje się dzisiaj ekonomicznie mało uzasadniona - powiedział. I dodał, że "nie jesteśmy na ścieżce decyzyjnej" tworzenia nowych kopalń.

Złoczew, choć ekonomicznie nie rokuje, ma już swoją bogatą historię - ważną datą w tej sadze jest wrzesień 2021 r. Wtedy to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) odmówił wydania decyzji środowiskowej na budowę kopalni węgla brunatnego Złoczew.

Walki o odkrywkę Złoczew nie składają górnicze związki zawodowe

W tym samym czasie branża górnicza nie składa broni i chce walczyć o realizację kontrowersyjnego projektu. Zwłaszcza po napaści Rosji na Ukrainę, gdy zmieniły się uwarunkowania gospodarcze w Europie, co jest zwłaszcza widoczne w dziedzinie surowców energetycznych.

- Walka o Złoczew trwa. Oczywiście pojawiają się opinie, że to ryzykowna inwestycja. Jednak przy takim podejściu to niczego się w Polsce nie zrobi - oceniał w rozmowie z portalem WNP.PL Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego z siedzibą we Wrocławiu.

Górniczy związkowcy przytaczają przykład Niemiec, gdzie węgiel brunatny wciąż jest kluczowym surowcem energetycznym i jego eksploatacja trwa w najlepsze.

W obronie inwestycji stanęli także politycy Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro i Janusz Kowalski.

- Złoczew to jest interes Polski. Jeśli chcemy utrzymać niskie ceny energii, trzeba wpisać inwestycję Złoczew do Polityki Energetycznej Polski 2040, co dla regionu jest fundamentalne. Zrobimy wszystko, aby w tym roku ta inwestycja się rozpoczęła - mówił niedawno Janusz Kowalski. Jego zdaniem nie można zamknąć do 2036 roku Elektrowni Bełchatów, dostarczającej nam 20 proc. energii. Dlatego niezbędna jest inwestycja w odkrywkę węgla brunatnego Złoczew.

Złoczew z wozu. PGE pozbędzie się problemu. Kłopot będzie miało NABE

Wygląda na to, że już w najbliższych tygodniach PGE pozbędzie się problemu Złoczewa. Spółka PGE GiEK ma trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) i to zarząd NABE będzie musiał podejmować decyzje dotyczące odkrywki. Jak mówił kilka dni temu Jacek Sasin, NABE ma ruszyć w kwietniu 2023 r.

Nowy zarząd NABE będzie miał kilka miesięcy względnego spokoju, może powiedzieć, że potrzebuje czasu do analiz. A potem? Potem będą wybory parlamentarne.

Powoli zbliża się oficjalny koniec największego kompleksu energetycznego w kraju. Co w zamian?

Przypomnijmy, że na początku czerwca 2021 r. marszałek województwa łódzkiego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego przedstawił daty wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów.

Zgodnie z harmonogramem odstawienia bloków w elektrowni Bełchatów będą wyglądać tak: 2030 r. - 1 blok, 2031 r. - 1 blok, 2032 r. - 2 bloki, 2033 r. - 2 bloki, 2034 r. - 3 bloki, 2035 r. - 2 bloki i 2036 r. - 1 blok.

Trzeba pamiętać, że Bełchatów to największy kompleks energetyczny w Polsce. Obecnie łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi 5102 MW i zdarzają się momenty, że blisko 20 proc. energii produkowanej w Polsce pochodzi właśnie z Bełchatowa...

Zamknięcie elektrowni będzie zatem sporym wyzwaniem dla stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce.