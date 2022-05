Rosną zielone moce Polenergii. Już prawie 320 MW

Polenergia uruchomiła dwa portfele projektów fotowoltaicznych (PV) Sulechów II oraz Sulechów III o mocy 22 MWp. Oznacza to, że moc pracujących farm PV grupy wzrosła do 31 MWp, a łączna moc zielonych aktywów w eksploatacji do 318 MW, z czego 287 MW przypada na lądowe elektrownie wiatrowe. Polenergia w III kwartale 2022 planuje uruchomienie kolejnych elektrowni słonecznych- wynika z informacji podanych przez spółkę.

Uruchomiony przez Polenergię zespół Farm Fotowoltaicznych Sulechów II i Sulechów III to druga i trzecia słoneczna inwestycja firmy.

Składa się ona w sumie z 22 instalacji fotowoltaicznych, każda o mocy do 1 MW. Obiekty zlokalizowane są w miejscowości Kruszyna, w gminie Sulechów, w województwie lubuskim.

Ponad 40 tys. modułów PV

Spółka podła, że w ramach projektów Sulechów II i Sulechów III na obszarze 45 ha zainstalowano ponad 40 tys. modułów fotowoltaicznych. Moc pojedynczego dwustronnego panelu słonecznego to 540 Wp.

Budowa trwała od czerwca 2021 roku do stycznia 2022 roku. Inwestycje uzyskały pozwolenie na użytkowanie w kwietniu 2022 roku.

Wykonawcą robót budowlanych była spółka P&Q. Usługę inżyniera kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma Bilfinger Tebodin Polska.

Polenergia podała, że krajowy udział producentów w łańcuch dostaw przekroczył 50 proc. Do realizacji kontraktu wykorzystano m.in.: 725 ton stali do konstrukcji nośnej, 171 tys. śrub i klem, 230 km kabli prądu stałego i 44 km kabli średniego i niskiego napięcia.

Kolejne projekty PV przygotowywane do budowy

Gmina Sulechów stała się fotowoltaicznym zagłębiem Polenergii. To tam spółka w 2019 roku uruchomiła swój pierwszy projekt Farm Fotowoltaicznych Sulechów I o mocy 8 MWp.

Polenergia w III kwartale 2022 roku planuje uruchomienie kolejnego projektu Farm Fotowoltaicznych Buk. Inwestycja położona jest na terenie gminy Buk w woj. wielkopolskim. Składa się z 7 instalacji słonecznych o łącznej mocy blisko 7 MWp.

Spółka podała, że do budowy przygotowywane są dwa projekty fotowoltaiczne, które uzyskały wsparcie w ramach aukcji OZE przeprowadzonej w grudniu 2021 roku - FF Świebodzin I oraz FF Strzelino o łącznej mocy 56 MW, a także, że gotowy do budowy jest również projekt FF Świebodzin II o mocy 10,5 MWp.