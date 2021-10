Rosnące ceny energii i gazu są politycznym wyzwaniem dla UE

Chociaż to kwestia krajowa, to istnieje polityczna przestrzeń dla Unii Europejskiej do przyjęcia wspólnego podejścia w kwestii radzenia sobie ze skutkami gwałtownie rosnących cen energii - powiedział w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

W ostatnich miesiącach w UE obserwowany jest znaczny wzrost cen gazu ziemnego, co przekłada się na wzrost cen energii.

Polska chce, aby Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenia w sprawie manipulacji na rynku gazu ziemnego, prowadzonych przez rosyjski koncern Gazprom, które powodują wzrost cen.

Unijni urzędnicy podobno zdają sobie sprawę, że sytuacja, jeśli chodzi o dostawy gazu, jest inna na wschodnie, na zachodzie, północy i na południu UE.

Dyskutowaną opcją mają być również wspólne zakupy na potrzeby rezerwy strategicznej surowca dla UE. Urzędnicy uważają, że mogłaby być ona gwarantem, że gazu nie zabraknie w sytuacji kryzysu energetycznego. Istnieje jednak przekonanie, że nie wszystkie kraje mogłyby poprzeć takie rozwiązanie, m.in. z uwagi na koszty, więc rozważa się dobrowolność udziału w tym projekcie.



Urzędnicy zdają sobie sprawę, że jest to skomplikowane, dlatego traktują tę opcję jako możliwą do zrealizowanie w perspektywie średnio- lub długoterminowej.

Bruksela chciałaby wysłuchać przedstawicieli państw członkowskich w tej sprawie. Unijni urzędnicy zdają sobie sprawę, że sytuacja, jeśli chodzi o dostawy gazu, jest inna na wschodnie, na zachodzie, północy i na południu UE. Dyskusja na ten temat zaplanowana jest na szczycie unijnym w Brukseli w drugiej połowie października.