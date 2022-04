Rośnie apetyt na przemysłowe instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika dla przemysłu to szybko rozwijający się segment rynku, szczególnie w sytuacji zagrożeń związanych z niepewnością dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego. - Moduły fotowoltaiczne są obecnie najtańszą formą pozyskiwania energii. Trwałość instalacji określana jest na 25-30 lat. Po 25 latach mają one wydajność 84-85 proc., a w przypadkach droższych modułów nawet 87 proc. Jest to więc inwestycja długoterminowa - mówi w rozmowie z WNP.PL Roman M. Meysner, prezes zarządu, general manager Seleny ESG.

Coraz więcej domów w Polsce ma własną instalację fotowoltaiczną. Fotowoltaika dla przemysłu to też perspektywiczny rynek? Warto w nią inwestować?

- Pomysł zajęcia się fotowoltaiką i przeprofilowania się z typowego producenta materiałów budowlanych w wykonawcę „zaprojektuj i wybuduj” nie wziął się wyłącznie z bieżących potrzeb rynku. Segment zajmujący się m.in. hydroizolacją płynną, która odbija promienie UV i wkrótce być może będzie bardzo istotnym elementem poprawiającym sprawność modułów fotowoltaicznych. Od 20 lat działamy na tym rynku, nie tylko w kanale dystrybucji wyrobów dla klientów indywidualnych, ale również bezpośrednio współpracując z wykonawcami, inwestorami i deweloperami, wykonując m.in. dachy przemysłowe. W naturalny sposób dodajemy więc kolejny element w postaci fotowoltaiki.

Rosnący popyt potwierdził, że rozwój w tym segmencie rynku ma uzasadnienie ekonomiczne. Coraz więcej naszych klientów zaczęło nas pytać również o tego rodzaju instalacje, szczególnie w ostatnim czasie, gdy następują ogromne podwyżki cen energii. Drugim z punktu widzenia inwestorów powodem zainteresowania fotowoltaiką jest kwestia kosztów kredytów obrotowych. Banki zaczynają uzależniać wysokość ich oprocentowania również od tego, w jakim stopniu dany zakład wykorzystuje zielone źródło energii. Firmy inwestują nie tylko po to, by energię produkować na miejscu w najtańszy możliwy sposób i ją konsumować; chcą również spełniać wymogi, które są już standardem, jeżeli chodzi o produkcję swoich wyrobów w zakresie certyfikatów produktów.

Zrównoważony rozwój

Chodzi o strategię zrównoważonego rozwoju – ESG, w oparciu o którą tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw?

- Tak, ale na ESG składają się trzy elementy: environmental – środowisko, social – społeczna odpowiedzialność i corporate governance – ład korporacyjny. Są więc to bardzo precyzyjnie określone wymogi. Niedawno rozmawiałem z szefem bardzo dużego funduszu środkowoeuropejskiego, który powiedział, że jednym z wymogów tego, abyśmy mogli lokalizować instalacje na dachach jego budynków, jest certyfikat poświadczający, że nasze moduły zostały wyprodukowane bez udziału dzieci. Fundusz ten, bez względu na oferowaną cenę, wymaga od nas takiej certyfikacji.

W kontekście środowiska naturalnego warto spojrzeć na energooszczędność kompleksowo. Od kilkunastu lat stosujemy wpisujący się w standardy ESG specjalny rodzaj płynnej hydroizolacji, która odbija promienie UV, co skutkuje obniżeniem temperatury dachu sięgającym 70 proc. Pozwala to na zmniejszenie temperatury w budynku aż o 10°C , a co za tym idzie – zredukowanie np. kosztów związanych ze zużyciem energii przez klimatyzację nawet o 50 proc. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie także w takim stopniu odbijać refleksyjnie energię, że podniesie sprawność drugiej strony modułów fotowoltaicznych. Dziś kształtuje się ona na poziomie 10-15 proc. i mamy nadzieję, że wzrośnie do 40 proc. Obecnie prowadzimy nad tym badania wspólnie z jedną z politechnik.

Jaki może być efekt tych badań?

- Odbijane promienie słoneczne zasilają odbitym światłem moduły z drugiej strony, poprawiając wydajność energetyczną metra kwadratowego instalacji. Pewnie upłynie jeszcze dużo czasu, zanim osiągnie ona poziom 1,7-1,8. Natomiast jeśli udałoby się osiągnąć współczynnik 1,3-1,4, będzie to bardzo duży postęp. Tym bardziej że jest to ważny element, szczególnie w przypadku dużych budynków, np. centrów handlowych, gdzie zwykle na dachu zainstalowanych jest sporo urządzeń, jak centrale klimatyzacyjne czy wentylacja, które powodują, że jest zbyt mało wolnej powierzchni w stosunku do potrzeb energetycznych.

Inwestycja długoterminowa

Po ilu latach zwraca się inwestycja w instalację fotowoltaiczną?

- Moduły fotowoltaiczne są obecnie najtańszą formą pozyskiwania energii. Trwałość instalacji określana jest na 25-30 lat. Po 25 latach mają one wydajność 84-85 proc., a w przypadkach droższych modułów nawet 87 proc. Jest to więc inwestycja długoterminowa. Jeżeli uwzględnimy tzw. zielone kredyty obrotowe, zwrot z inwestycji skraca się z 6-7 lat do 4 lat. Jest to więc krótka perspektywa w średnioterminowym planowaniu budżetowym firmy. Przez następne 25 lat inwestycja przynosi już tylko bardzo realne oszczędności.

Produkcja zielonej energii charakteryzuje się dużą zmiennością. Zależy od pory dnia, roku, a także warunków atmosferycznych. Jak w skali przemysłowej rozwiązać ten problem?

- Optymalnym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby wykorzystywanie energii na bieżąco. Nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ zapotrzebowanie na nią jest różne w zależności od pory dnia. Ale magazynowanie energii w cyklu dobowym nie stanowi dziś problemu. Systemy dobrze sobie radzą nawet przy większych jej ilościach.

Problemem jest natomiast przechowanie z małymi stratami energii pozyskanej w sezonie letnim do okresu zimowego. Wiemy o ograniczeniach technologicznych związanych z produkcją zielonego wodoru, jest kilka innych, nowych pomysłów, ale nie są one na etapie wdrożenia na skalę przemysłową. Baterie mają zaś bardzo duże straty przy dłuższym okresie przechowywania.

Interesującą perspektywą dla inwestorów, którzy mają kilka zakładów, może być produkcja energii w kilku lokalizacjach i w zależności od potrzeb przesyłanie jej do innych. Połączenie instalacji w sieć, farmę fotowoltaiczną produkującą w skali całego koncernu, byłoby bardzo efektywnym rozwiązaniem. Na razie dominuje jednak myślenie w kategoriach jednego projektu w ramach jednej inwestycji w danej lokalizacji.

Nowe zasady

Od 1 kwietnia br. weszły w życie nowe zasady dla prosumentów inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. Co powodują te zmiany?

- Dotychczas najpopularniejszym systemem rozliczeń dla prosumentów był net-metering. Obecnie zastąpił go net-billing. W obu przypadkach nadwyżka wyprodukowanej energii trafia do operatora sieci energetycznej. Różnica polega na tym, że w modelu net-meteringu użytkownik mógł sięgnąć po swoje zasoby do roku na preferencyjnych warunkach kosztowych. W przypadku net-billingu za nadprogramowe zasoby prosument otrzyma zapłatę.

Dziś to rozwiązanie dla prosumentów korzystających z mikroinstalacji, dlatego w przypadku rozwiązań dla przemysłu warto już teraz przygotować swoją instalację fotowoltaiczną pod przyszłe, znacznie wydajniejsze magazyny energii. Będą one docelową formą przechowywania nadwyżek energii. Pozwolą samodzielnie gromadzić dodatkowe zasoby energii słonecznej i je wykorzystywać w czasie większego zapotrzebowania na prąd.

Bariery i szanse

Na jakie bariery napotyka dziś fotowoltaika?

- Podstawową przeszkodą są ograniczone możliwości sieci dystrybucyjnej. Niedostatek inwestycji przez lata w nią teraz się mści. Osiągamy pewnego rodzaju szczyt, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne energii, ale mamy problemy z jej przesyłem. Tymczasem nie ma funduszy na długofalowe, intensywne w sensie technologicznym inwestycje. Jest to problem nie tylko w Polsce, ale w naszym kraju wydaje się on szczególnie widoczny, gdyż część wszystkich sieci dystrybucyjnych nie była modernizowana od wielu lat.

Produkcja większości modułów i innych elementów instalacji odbywa się w Azji. Przy zakłóceniach w łańcuchach dostaw stanowi to duże ryzyko związane z poleganiem na rynkach nie zawsze rozwijających się zgodnie z naszymi potrzebami. Widzimy już pojedyncze zakłady, które produkują komponenty w kraju, ale cały czas jest to kropla w morzu potrzeb.

Kolejnym ograniczeniem jest dostępność siły roboczej. Mamy w tej chwili sytuację wojenną i część pracowników z Ukrainy wyjechała z Polski. To problem dotyczący nie tylko naszej branży, ale całego rynku pracy i musimy tą kryzysową sytuacją skutecznie zarządzać.

Jakie szanse na zagranicznych rynkach mają nasze firmy fotowoltaiczne?

- Zaczynamy od Polski i na krajowym rynku w tej chwili absolutnie się koncentrujemy. Ale mogę powiedzieć, że nawet przy tej strategii otrzymaliśmy ofertę od bardzo dużego operatora logistycznego, który zapytał nas o możliwość realizacji inwestycji w zakładzie bliźniaczym w Hiszpanii. Na podobnej zasadzie otrzymaliśmy propozycję wykonania instalacji fotowoltaicznej w Bułgarii.

Relacje z firmami paneuropejskimi czy globalnymi powodują, że w naturalny sposób można wejść na zagraniczne rynki. Pewnie łatwiej nam na tych rynkach zafunkcjonować, gdyż nasza grupa już na nich działa i Selena jest rozpoznawalną marką. Nasze ostrożne plany zakładają, że za dwa lata Selena ESG będzie funkcjonowała również poza Polską.