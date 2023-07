Rośnie apetyt rządu na moc z morskich farm wiatrowych

Rząd zwiększa oczekiwania dotyczące mocy zainstalowanej na morskich farmach wiatrowych na Bałtyku. Pierwsze turbiny powinny zostać uruchomione na przełomie 2025/2026 roku.

Do końca 2030 roku na Bałtyku powstanie 9 farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowuje kodeks dobrych praktyk dla całej branży.

Rybacy w zamian za utracone łowiska będą mogli corocznie otrzymywać rekompensaty finansowe.

Jeszcze dziś zakończy się trzecie czytanie nowelizacji ustawy w sprawie rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do 2040 roku zainstalowana moc ma wynosić 18 gigawatów. Oznacza to znaczącą zmianę wobec wcześniejszych planów, które zakładały, że uda się wybudować farmy o łącznej mocy 10,9 GW.

- Zgodnie z analizami przygotowanymi przez ekspertów na Bałtyku możliwe jest wybudowanie farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 90 GW. Te oceny dotyczą potencjału wszystkich państw unijnych z wyłączeniem Rosji. W ustawie przyjętej w 2020 roku zakładaliśmy, że w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej mogą powstać elektrownie o mocy 10,9 GW. Jednak przygotowana została ustawa, która właśnie dziś będzie miała trzecie czytanie w Sejmie, a która zakłada zwiększenie mocy do 18 tysięcy gigawatów. Na Bałtyku są stabilne warunki wietrzne i stabilne warunki geologiczne dna morskiego. To są bardzo dobre prognozy dla produkcji energii z wiatru, która docelowo będzie pokrywać 30 procent zapotrzebowania brutto gospodarki na energię elektryczną - powiedział w trakcie obrad sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.

W ocenie resortu klimatu i środowiska pierwsze farmy wiatrowe na Bałtyku zaczną produkować energię na przełomie 2025 i 2026 roku

Zgodnie z oceną przygotowań do przyszłych inwestycji na morzu resort klimatu i środowiska przewiduje, że na przełomie 2025 i 2026 roku mogą zostać oddane do eksploatacji pierwsze farmy wiatrowe. Przygotowania dotyczące budowy portów niezbędnych do załadunku infrastruktury i części wiatraków przebiegają zgodnie z planem.

Po okresie traktowanym jako faza przygotowawcza, w której konieczne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych i przyjęcie indywidualnych strategii inwestycyjnych przez poszczególne konsorcja, nadchodzi okres składania zamówień na dostawy wyposażenia i organizowanie przyszłych przetargów na wykonanie tak zwanych wysp na morzu, montaż konstrukcji i turbin.

Paradoksalnie, zaczynając nasz program offshore z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych krajów, mamy szansę skorzystać z najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie, między innymi zastosowane zostaną turbiny o mocy jednostkowej 14 GW. Pozwala to w maksymalny sposób wykorzystać warunki pogodowe występujące na Bałtyku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne muszą dokonać ogromnych inwestycji w sieci, aby możliwe było przesyłanie energii do odbiorców w głębi lądu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mają w planach inwestycje, które pozwolą bez zakłóceń przesyłać wytworzoną energię w głąb lądu. Przy tak dużej potencjalnie zainstalowanej mocy trudno będzie w pasie nadmorskim znaleźć odbiorców.

Według deklaracji złożonych przez 5 podmiotów, które otrzymały koncesję na budowę farm, do 2030 roku powinno zostać włączonych do polskiego systemu energetycznego 5,9 GW zainstalowanych mocy w 9 projektowanych farmach. Najwięcej energii dostarczy konsorcjum PGE i Oersted - łącznie 2,5 tys. GW, Orlen i Northland Power planują 1,2 GW, Polenergia i Equinor 1,4 GW. Dwie mniejsze farmy są w planach RWE oraz Ocean Wings.

Zdaniem resortu klimatu i środowiska można się spodziewać, że założone cele zostaną zrealizowane wcześniej i już w 2028 roku wszystkie projekty zostaną zakończone, a tym samym zaczną produkować energię.

W ramach przygotowywanego kodeksu dobrych praktyk branża offshore musi uwzględnić interesy rybaków morskich

W trakcie obrad komisji podnoszono także kwestię wpływu morskich farm wiatrowych na rybołówstwo. Cały czas trwają rozmowy w ramach grup roboczych, które mają za zadanie wypracowanie przyjaznych zasad współpracy. Jest bowiem jeszcze czas na uzgodnienie wspólnego stanowiska i przyjęcie rozwiązań. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ze swej strony przygotowuje projekt dobrych praktyk dla całej branży, w którym ta sprawa także ma zostać uwzględniona.

- Istnienie farm wiatrowych będzie miało wpływ na rybołówstwo. Jednak z materiałów, które wykorzystujemy, dotyczących sytuacji w Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii, wynika, że nie ma negatywnego oddziaływania. Obszary sztucznych wysp na morzu z czasem stają się miejscem siedlisk zwierząt morskich i tarła ryb. Dzieje się tak dlatego, że w te rejony nie mogą wpływać statki rybackie. Ewentualna kompensata strat z tytułu utraconych łowisk jest czymś naturalnym i oczywistym - powiedział na posiedzeniu komisji Ireneusz Zyska.

Według obecnego stanu wartość całego programu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe szacowana jest na 130-150 mld złotych

Mając na uwadze konieczność zwiększenia udziału w polskim miksie energetycznym odnawialnych źródeł, projekty związane z budową farm morskich na Bałtyku są ogromną szansą. Dodatkowo wszyscy zgadzają się z tym, że pozwolą zaangażować w realizację bardzo dużo polskich firm. W ocenie rządu wartość wszystkich zadeklarowanych projektów inwestycyjnych szacowana jest obecnie na 130-150 miliardów złotych.