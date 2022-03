Rośnie zapotrzebowanie na prąd. Napływ obywateli Ukrainy widać na licznikach

Energetycy odnotowują nagły napływ obywateli Ukrainy do Polski. Z onlinenowych odczytów liczników prądu wynika, że mocno wzrosło zużycie energii. Wywinduje je dodatkowo wejście przemysłu obronnego na wyższe obroty spodziewane w kolejnych miesiącach. - To przemysł energochłonny i kolejna dziedzina, która będzie miała wpływ na wzrost zużycia energii. W przypadku Polski jestem spokojny, bilansowo sobie poradzimy - mówi Sebastian Gola, prezes Taurona Wytwarzanie.

Handel uprawnieniami do emisji CO2 a wojna

W „Energetycznej środzie z Tauronem” rozmawiamy także o sytuacji na rynku EU ETS i o tym, jak załamały się ceny uprawnień w chwili wybuchu wojny. To, że tak się stało, to dla prezesa Goli dowód na spekulacyjny charakter działania części instytucji finansowych, które uczestniczą w obrocie tymi uprawnieniami. Szef spółki uważa, że tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna i związane z tym koszty dla unijnych gospodarek to dobry moment na zmiany w strukturze tego rynku.Podkreśla jednak, że nie ma mowy o rezygnacji z celów założonych w europejskiej transformacji sektora energetycznego.- Neutralność klimatyczna nabiera jeszcze większego znaczenia, ponieważ oznacza całkowite uniezależnienie się od paliw kopalnych, w tym od surowców dostarczanych z kierunku rosyjskiego. Nie jest wykluczone, że w kontekście ostatnich wydarzeń Komisja Europejska zdecyduje się nawet na przyspieszenie ścieżki dojścia do tego celu. Natomiast trzeba zadać sobie przede wszystkim pytanie: jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w okresie przejściowym - mówi w podcaście.