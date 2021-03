Rosyjska ofensywa energetyczna: 24 bloki jądrowe i wiatrowe farmy

W roku 2020 udział elektrowni jądrowych w miksie energetycznym Rosji wyniósł 20,28 proc. Do 2045 r. udział energetyki jądrowej w miksie energetycznym Rosji powinien sięgnąć 25 proc., co będzie wymagało budowy 24 bloków jądrowych. Rosatom chce rozwijać także energetykę wiatrową na lądzie.

Z wiatrem zmian

W Bangladeszu budowana jest elektrownia z dwoma rosyjskimi reaktorami VVER 1200. Pierwsza jednostka ma ruszyć w 2023 r., a druga - w 2024 r. Rosjanie dostarczyli także technologię do budowanego drugiego bloku w elektrowni jądrowej Busher w Iranie. Blok ma zostać oddany w 2016 r.Trwają też rozmowy z wieloma innymi krajami w sprawie dostaw technologii do elektrowni jądrowych, na celowniku są głównie kraje Afryki i Azji.Obecnie w 11 działających elektrowniach jądrowych Rosji jest 37 bloków o łącznej mocy zainstalowanej około 29,4 tys. MW. W 2021 r. do eksploatacji powinien trafić blok nr 6 w elektrowni Leningrad. W budowie - trzy bloki jądrowe o łącznej mocy 3,4 tys. MW.Rosatom stawia także na energetykę wiatrową na lądzie. W 2020 r. Rosatom uruchomił dwie farmy wiatrowe: Adigejskaja o mocy 150 MW i największą w Rosji farmę Kochubeejskaja o mocy 210 MW.Portfel Rosatomu w sektorze energetyki odnawialnej wynosi obecnie ok. 1,2 tys. MW.Rosyjski koncern planuje także ekspansję zagraniczną w dziedzinie energetyki wiatrowej. Rosatom planuje zarówno eksportować komponenty farm wiatrowych, jak i inwestować w budowę zagranicznych farm wiatrowych.I oferować współpracę w energetyce wiatrowej na tych samych rynkach, na których już współpracuje przy projektach w dziedzinie energii jądrowej. Jednym z pierwszych krajów, gdzie Rosatom chce zrealizować tę strategię, jest Wietnam.