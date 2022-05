Rosyjski gigant energetyczny obawia się bankructwa i ucieka z giełdy

Rosyjski potentat energetyczny Inter RAO poinformował The Bank of New York Mellon, że z dniem 21 lipca zakończy program GDR - poinformował amerykański bank. Krok ten podyktowany jest chęcią uniknięcia technicznego bankructwa firmy.

Posiadacze GDR (globalny kwit depozytowy, będący odpowiednikiem akcji na zagranicznym dla spółki rynku) będą mogli zamienić je na akcje zwykłe, ale wymaga to posiadania konta w Rosji - informuje The Bank of New York Mellon.

Ostrzega zarazem swoich klientów, że obecnie w Federacji Rosyjskiej obowiązuje zakaz sprzedaży akcji przez nierezydentów. W związku z tym depozytariusz może nie być w stanie sprzedać akcji Inter Rao ani otrzymać żadnego innego wynagrodzenia. W praktyce więc bank przestrzega swoich klientów przed pozostawieniem w swoim portfelu akcji rosyjskiej spółki.

Czytaj też: Finlandia i Estonia wynajmą terminal LNG i skończą z rosyjskim gazem

Inter RAO uruchomił program GDR w 2008 roku. Jeden kwit odpowiada stu akcjom firmy. Na koniec 2020 roku liczba GDR odpowiadała 0,014 proc. kapitału spółki.

Dlaczego spółka rezygnuje z programu GDR, który co co zasady ma podwyższać wiarygodność firm?

Problemem może być wypłata ewentualnej dywidendy. W przypadku posiadaczy GDR-ów byłaby ona regulowana z twardej walucie. A z tą po napaści Rosji na Ukrainę i sankcjach, jakie wywołała, byłoby krucho. Spółka mogłaby nie wywiązać się z płatności. Efektem tego posiadacze kwitów mogliby nawet chcieć postawić Inter RAO w stan upadłości. Stąd decyzja Rosjan.

Inter RAO to zdywersyfikowany holding energetyczny, który zarządza aktywami w Rosji, a także w Europie i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Firma jest również jedynym rosyjskim eksporterem i importerem energii elektrycznej. Łączna moc elektrowni Inter RAO wynosi 30,7 GW.

Głównym udziałowcem spółki jest Rosnieftiegaz 27,63 proc.