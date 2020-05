Rozbudowa farmy wiatrowej w okolicach Oławy

Cztery nowe wiatraki oraz magazyny energii powstaną na farmie wiatrowej spółki Promet-Plast pod Oławą (woj. dolnośląskie). Wartość tej inwestycji to blisko 100 mln zł, z czego 47 mln zł to niskooprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W poniedziałek na farmie wiatrowej spółki Promet-Plast, która jest częścią Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji o wartości blisko 100 mln zł. Oławski klaster podpisał też list intencyjny z Ministerstwem Klimatu i WFOŚiGW w zakresie współpracy przy projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Ireneusz Zyska, wiceminister Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, podkreślił, że działalność Energetycznego Klastra Oławskiego EKO zasługuje na uznanie i popularyzację. Wiceminister wskazał, że dzięki inwestycji powstanie farma wiatrowa o mocy 10 MW oraz magazyny energii o łącznej pojemności 12 MW. "W przyszłości być może będzie to źródło energii na całej Oławy i całego powiatu oławskiego" - mówił.

Dodał, że list intencyjny podpisany z klastrem dotyczy też instalacji Agro-Hydro-Energy, która została opracowana przez spółkę Promet-Plast. To innowacyjne rozwiązanie, które gromadzi wodę z opadów, a następnie w optymalny sposób nawadnia pola uprawne. Pilotażowa instalacja została ustawiona w okolicach farmy wiatrowej. "Takie instalacje służą magazynowaniu wody, retencjonowaniu wody. Dziś w Ministerstwie Klimatu wspólnie z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracujemy nad opracowaniem dużego planu na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy. Instalacja przychodzi w sukurs naszym działaniom" - powiedział wiceminister.

Zyska poinformował też, że w przygotowaniu jest nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii. "Szereg rozporządzeń, które będą służyć dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii, a także staną się kołem zamachowym dla rozwoju gospodarki wychodzącej z kryzysu po epidemii koronawirusa" - mówił.

Pierwsze inwestycje w podoławskiej farmie wiatrowej zostały zrealizowane w latach 2012-2015. Wówczas powstały pierwsze wiatraki. Na farmie produkowana jest też energia z paneli fotowoltaicznych.

W ramach nowego etapu inwestycji powstaną cztery nowe wiatraki. "Powstaną cztery turbiny po 2,5 MW każda oraz magazyny energii" - mówił Andrzej Jeżewski, właściciel firmy Promet-Plast. Energia produkowana na farmie wiatrowej będzie gromadzona w czterech litowo-jonowych magazynach. Firma opatentowała unikalną w skali kraju technologię, która pomoże rozwiązać problem braku wytwarzania prądu przez wiatraki w czasie, gdy nie wieje wiatr. Wówczas energia do sieci popłynie z magazynów. Jeżewski powiedział, że po zakończeniu wszystkich inwestycji wytworzona na farmie energia będzie mogła zaspokoić potrzeby całego powiatu oławskiego.