Rozbudowuje się amerykański terminal LNG, z którego trafi gaz do Polski

Rozbudowuje się terminal eksportowy Calcasieu Pass LNG w Luizjanie, z którego PGNiG będzie sprowadzało z USA gaz do Polski. Firma VentureGlobal LNG otrzymała pozwolenie na uruchomienie 4. bloku do skraplania gazu ziemnego - informuje Reuters.

Agencja dodaje, że pozwolenie na uruchomienie 4. bloku do skraplania gazu ziemnego zostało wydane przez Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Jednym z klientów Venture Global jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). We wrześniu ub. roku polska spółka aneksowała długoterminowy kontrakt na dostawy z Calcasieu Pass.

Zgodnie z aneksem dostawy z terminala Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish wzrosną z 1 mln do 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. W przypadku terminala Plaquemines LNG w Plaquemines Parish aneks przewiduje zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. Pierwsze dostawy są planowane na początek 2023 r. W sumie docelowy wolumen odbieranego od Venture Global LNG wynosi 7,4 mld m sześc. po regazyfikacji. Kontrakty mają formułę FOB (Free On Board), czyli po odebraniu z terminala PGNiG może np. odsprzedać gaz innemu odbiorcy.