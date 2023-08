Rozbudują magazyn do składowania zużytego paliwa jądrowego

Komisja ds. Usług Publicznych stanu Minnesota (PUC) zatwierdziła wniosek firmy Xcel Energy o zezwolenie na zwiększone składowanie zużytego paliwa jądrowego na terenie elektrowni jądrowej w Monticello.

Umożliwi to jej działanie przez co najmniej dziesięć kolejnych lat. Jak wskazano w World Nuclear News, przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przedłużenie koncesji zakładu do 2050 roku.

Firma zwróciła się o zezwolenie na dodatkowe składowanie zużytego paliwa elektrowni. W firmie szacują, że do 2040 roku potrzebnych będzie około 14 dodatkowych kanistrów do przechowywania zużytego paliwa.

Komisja ds. Usług Publicznych stanu Minnesota zatwierdziła wniosek, co zdaniem Xcel stanowi "ważny krok w kierunku dalszego dostarczania niezawodnej, bezemisyjnej energii dla ponad 500 000 klientów na Środkowym Zachodzie, przy jednoczesnym spełnieniu celów stanu w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla".

W styczniu 2023 roku Xcel złożył wniosek do amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowej (NRC) o przedłużenie o 20 lat koncesji na prowadzenie działalności dla Monticello. Jak zaznaczono w World Nuclear News, elektrownia posiada obecnie pozwolenie na pracę do września 2030 roku.

Natomiast kolejne odnowienie licencji skutkowałoby przedłużeniem jej licencji do września 2050 roku. Decyzja spodziewana jest pod koniec 2024 roku.