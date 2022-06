Rozkręcamy wiatraki, ale minister obawia się o fotowoltaikę

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował 13 czerwca projekt nowelizacji ustawy odległościowej, liberalizującej zasady budowy farm wiatrowych na lądzie. To wielka zmiana wyczekiwana przez branżę od 6 lat. Równolegle trwają prace nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która doprowadzi do tego, że każda farma słoneczna powyżej 1 MW będzie musiała być ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. To regulacja równie dotkliwa, co liberalizowane właśnie 10H. Zmiana może zdewastować branżę fotowoltaiczną w Polsce na lata, co w rozmowie z WNP.PL przyznaje wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Nowe regulacje dla fotowoltaiki piszą eksperci prawa budowlanego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Celem jest uporządkowanie krajobrazu w Polsce i zracjonalizowanie inwestycji prowadzonych przez największych deweloperów PV w Polsce.

- Przyjęcie rozwiązania, które zakłada, że mała instalacja (o mocy 1 MW - red.) musiałaby być uwzględniona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest rozwiązaniem błędnym i Minister Klimatu i Środowiska ma odrębne zdanie niż Minister Rozwoju i Technologii – mówi Ireneusz Zyska.

W „Rządowej ławie” wiceminister klimatu i środowiska mówi także o koniecznych do wykonania pracach na liniach przesyłowych w Polsce, tak by nie „marnotrawiono nowo powstających źródeł wytwórczych”, a w szczególności tych w segmencie energetyki wiatrowej na lądzie. Jakie techniczne warunki będą musiały spełniać nowe inwestycje w wiatr w Polsce?

Kluczową rolę w procesie wydawania zgód na nowe inwestycje w wiatr na lądzie będą ogrywały lokalne społeczności, które – w ramach konsultacji z inwestorem – będą wyrażały zgodę na liberalizację zasady 10H lub nie.

- Realizacja nowych inwestycji będzie warunkowana uzyskaniem zgody lokalnej społeczności w toku konsultacji publicznych. Będą one też wydłużone – nie będzie to tylko wyłożenie planu, ale także później tzw. dialogi w postaci dyskusji organizowanych w urzędzie gminy z udziałem mieszkańców – mówi Ireneusz Zyska.

Już potem największe wyzwania będą stały przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, który ma zadbać o to, by powstające wiatraki były nowoczesne, a przez to efektywne i w jak najmniejszym stopniu wpływające na środowisko lokalne.

- Wprowadzając te nowe regulacje szczególnie dbamy o duży udział prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wydając koncesję na każdą inwestycję, zadba o to, żeby urządzenia montowane w ramach farmy wiatrowej były urządzeniami nowymi. One nie mogą być starsze niż wyprodukowane 33 miesiące wcześniej, nie mogą to być urządzenia, które wcześniej pracowały - wyjaśnia wiceminister klimatu i środowiska.

Zobacz cała rozmowę o nowych inwestycjach w energetykę wiatrową oraz poważnych zmianach w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Dalsza część pod materiałem wideo.

Projekt ustawy zakłada też wzmocnioną rolę Urzędu Dozoru Technicznego. Kontrolerzy UDT będą certyfikowali zarówno urządzenia, jak i podmioty, które będą realizowały nowe przedsięwzięcia w energetyce wiatrowej na lądzie.

Liberalizacja w wietrze. Blokada w słońcu

W „Rządowej ławie” pytamy też rządowego pełnomocnika ds. OZE o trwające w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane przez MRiT zmiany ustawy wprowadzać mają zasadę, że zmiana zagospodarowania terenu dotycząca wolnostojących farm słonecznych o mocy zainstalowanej większej niż 1000 kW mogłaby odbyć się wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Branża ocenia, że w praktyce zamiast postępowania trwającego kilka miesięcy konieczne będzie przeprowadzenie wieloletnich prac planistycznych. Te zaś gminy realizują według własnego uznania, co w praktyce może powodować, że wnioski deweloperów PV trafią do urzędniczej zamrażarki na wiele lat.

Konsultacje Ministerstwa Rozwoju i Technologii w tym temacie jeszcze się nie zakończyły.

- Przyjęcie rozwiązania, gdzie mała instalacja (o mocy 1 MW-red.) musiałaby być uwzględniona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest rozwiązaniem błędnym i Minister Klimatu i Środowiska ma odrębne zdanie niż Minister Rozwoju i Technologii. Będziemy musieli to wynegocjować i jestem przekonany, że nasze uwagi spotkają się ze zrozumieniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii – mówi dla WNP.PL Ireneusz Zyska.

Jaki plan na to ma resort klimatu?

- W zależności od wielkości farmy jej moc generuje odpowiednie wartości napięcia i wytwarzanej energii elektrycznej. To skutkuje tym, że dany projekt jest przyłączany albo do sieci średniego napięcia, albo do sieci wysokiego napięcia. I to rozgraniczenie mogłoby być rozwiązaniem. Te naprawdę duże projekty, które będą przyłączane z powodów technicznych do sieci wysokiego napięcia, mogłyby być objęte planem zagospodarowania przestrzennego. To są projekty, które budowane są na wielu hektarach i to faktycznie oddziałuje na przestrzeń dookoła takiej inwestycji – wyjaśnia szczegóły propozycji nowego rozwiązania wiceminister klimatu.

Będą zmiany warunków przyłączenia?

Ireneusza Zyskę pytamy także o możliwe zmiany w prawnej procedurze uzyskania warunków przyłączenia dla wielkoskalowej fotowoltaiki w Polsce.

- Być może będzie uzasadnione, żeby odwrócić ścieżkę procesu inwestycyjnego tak, aby zminimalizować koszty po stronie inwestorów. Przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji środowiskowej (w tym wykonanie badań środowiskowych), za tym wszystkim kryją się naprawdę wielkie nakłady finansowe, których nie widać. Do tego opłaty, które trzeba wnieść za rozpatrzenie wniosku przez operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej. Inwestor nawet na takim etapie nie ma pewności, że warunki przyłączenia otrzyma, bo po prostu nawet może ich nie być w danej lokalizacji – mówi w „Rządowej ławie” Zyska i jednocześnie podkreśla, że ten problem jest analizowany w resorcie, ale „nie ma jeszcze gotowych rozwiązań”.