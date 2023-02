Rozmowy z Koreańczykami w sprawie polskiej atomówki idą pełną parą

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin i prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski spotkali się z przedstawicielami koreańskiej firmy KEPCO, która jest największą firmą energetyczną w Korei Południowej, i jej spółki zależnej KHNP.

Spotkanie pomiędzy Koreańczykami z KEPCO oraz PGE i wicepremierem Jackiem Sasinem było kolejnym etapem na drodze do budowy elektrowni atomowej w miejscowości Pątnów w województwie łódzkim. Początkiem współpracy było podpisanie umowy intencyjnej dotyczącej budowy elektrowni atomowej w Łódzkiem pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną, ZE PAK (spółka energetyczna, która zarządza aktywami elektrowni Pątnów), oraz koreańską firmą KHNP 30 października 2022 r.

Rozmowy są na etapie dogrywania szczegółów budowy przyszłej elektrowni atomowej

- W trakcie spotkania omówiliśmy kluczowe kwestie dla realizacji projektu, jak badania i przygotowania lokalizacji pod budowę elektrowni, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, przyszłej struktury biznesowej projektu na poszczególnych jego etapach, jak również wstępne zagadnienia finansowania. Wspólne rozmowy będą kontynuowane w formie serii spotkań zarówno w Polsce, jak i w Korei – stwierdził prezes PGE Wojciech Dąbrowski cytowany w informacji prasowej firmy.

W obecnej fazie rozmów konsultacje dotyczą m. in. przyszłej dokładnej lokalizacji spółki i jej odziaływania na środowisko. - Konsekwentnie realizujemy projekt rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. To energia pewna, tania i bezpieczna. Za 10-12 lat energia jądrowa będzie podstawą naszego miksu energetycznego - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odpowiadający z ramienia rządu za tę inwestycję, cytowany w informacji prasowej PGE.

Elektrownia atomowa zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne

- Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to kwestia kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie, który zostanie zrealizowany przez PGE, ZE PAK i KHNP to uzupełnienie rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Dzisiejsze spotkanie to kolejny krok w kierunku realizacji tego projektu - dodał Sasin.

Jak podkreślono w informacji prasowej PGE, rozmowy z Koreańczykami w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce były prowadzone również w trakcie światowego forum ekonomicznego w Davos, gdzie doszło do spotkania wicepremiera Jacka Sasina z Lee Chang-yangiem, ministrem handlu, infrastruktury i energii Republiki Korei, a także z prezydentem Republiki Korei Yoon Suk-yeolem.