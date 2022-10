Różne źródła prądu na jednym przyłączu. PGE właśnie na to stawia

- Dużym potencjałem jest cable pooling, do którego jako grupa PGE mocno się szykujemy - poinformował Mariusz Iskierski, wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna podczas konferencji PRECOP 27.

Mariusz Iskierski, wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna (PGE EO) z grupy PGE wziął udział w debacie „Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu” przeprowadzonej podczas konferencji PRECOP 27.

PGE EO ma obecnie m.in. lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 700 MW. Tzw. ustawa odległościowa, zwana też ustawą 10H, blokuje spółce rozwój pewnej puli projektów wiatrowych na lądzie.

- Brak liberalizacji ustawy odległościowej nie pozwala nam kontynuować projektów, mamy kilka projektów w hibernacji. Liczymy, że jak ta ustawa zostanie zliberalizowana, to około 150 MW (mocy elektrowni wiatrowych - red.) w ciągu kilku lat zostanie wybudowanych - poinformował Mariusz Iskierski.

Podkreślił znacznie modernizacji sieci energetycznych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

- Obecnie przy OZE, jakie by nie były - wiatrowe, fotowoltaiczne, biogazowe - ta sieć musi być rozproszona i to się dzieje. W grupie PGE prowadzone są modernizacje sieci dystrybucyjnej i u innych operatorów także, co pozwala wprowadzić moce z nowo budowanych elektrowni - wskazywał Mariusz Iskierski.

- Farmy wiatrowe na lądzie powinny jak najbardziej powstawać, jednak trzeba pamiętać, że gdyby dzisiaj nastąpiła liberalizacja (ustawy 10H - red.), to tych farm wiatrowych nie byłoby gdzie podłączyć. Trzeba to sobie powiedzieć. Na modernizację sieci potrzeba kilku lat i ta modernizacja trwa - zaznaczył Mariusz Iskierski.

Mariusz Iskierski stwierdził ponadto, że grupa PGE przykłada duże znaczenie do cable poolingu, czyli współdzielenia przyłączeniowej infrastruktury energetycznej przez różne OZE.

- Dużym potencjałem jest cable pooling, do którego jako grupa PGE mocno się szykujemy. W rejonie elektrowni wodnych chcemy budować elektrownie wiatrowe, czy słoneczne i przyłączać do sieci na tym przyłączu, które już jest zbudowane dla elektrowni wodnych - wyjaśniał Mariusz Iskierski.