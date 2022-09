Rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych na farmie Taurona w Mysłowicach

Rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych na terenie budowanej przez Tauron elektrowni słonecznej, która powstaje na poprzemysłowych terenach w Mysłowicach. To największa tego typu inwestycja w kraju.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Farma w Mysłowicach powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.

W pierwszym etapie inwestycji do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW.

Jak przekazał prezes spółki Tauron Inwestycje Andrzej Kaczmarek, na farmie trwa obecnie etap "faktycznej realizacji budowy"; montowane są konstrukcje stalowe - stoły fotowoltaiczne, których docelowo będzie 4266.

- Jednym z warunków realizacji celów Zielonego Zwrotu Taurona jest rozbudowa mocy farm fotowoltaicznych. Do 2025 roku planujemy zwiększyć moce w fotowoltaice do 700 MW, a w 2030 roku chcemy dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW - powiedział prezes Tauron Polska Energia Paweł Szczeszek, cytowany w czwartkowym komunikacie.

#TAURON rozpoczął montaż paneli #PV na terenie budowy największej w Polsce farmy fotowoltaicznej - Mysłowice. Pierwszą energię elektryczną instalacja wyprodukuje już w przyszłym roku☀️. pic.twitter.com/17fM1p51wO — TAURON (@TauronPE) September 29, 2022

Farma w Mysłowicach powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. W pierwszym etapie inwestycji do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW.

Budowa elektrowni słonecznej na terenach poprzemysłowych to najkorzystniejsze ze środowiskowego punktu widzenia

Jak przekazał prezes spółki Tauron Inwestycje Andrzej Kaczmarek, na farmie trwa obecnie etap "faktycznej realizacji budowy": montowane są konstrukcje stalowe - stoły fotowoltaiczne, których docelowo będzie 4266.

- Rozpoczęliśmy już także montaż paneli, każdy o mocy 450 Wp. Zakontraktowano większość dostaw i usług. Jeszcze w tym roku ruszy budowa głównego punktu odbioru wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej - poinformował Kaczmarek.

Jak ocenił, budowa elektrowni słonecznej na terenach poprzemysłowych to najkorzystniejsze ze środowiskowego punktu widzenia rozwiązanie, dzięki któremu obszary, przez lata niezagospodarowane, zyskują nowe życie.

- W tym przypadku dodatkowym atutem jest wykorzystanie terenu na potrzeby proekologicznego projektu - wskazał.

Budowa pierwszego etapu, która rozpoczęła się w lipcu, otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace budowlane zakładają zainstalowanie ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 16 ha. Farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych.

Jak podkreśla Tauron, produkcja energii ze słońca w tym przypadku oznacza ograniczenie emisji CO2 o 30 tys. ton. Spółka przypomina, że zrównoważona działalność stanowi priorytet strategii Grupy na lata 2022-2030.

- Budowa kolejnej farmy to rozwój odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2. Planowane sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. będzie możliwe właśnie dzięki takim inwestycjom - dodaje Tauron.

Pierwszy etap projektu to budowa instalacji o mocy 37 MW. Na jego realizację Tauron otrzymał 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z końcem grudnia 2020 r. Tauron oddał do eksploatacji w Jaworznie swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. W ciągu 20 miesięcy pracy farma wyprodukowała prawie 10 tys. MWh energii elektrycznej.

W połowie stycznia br. Tauron oddał też do użytku elektrownię fotowoltaiczną Choszczno II, zlokalizowaną w woj. zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię ok. 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji. Od niespełna roku energię elektryczną produkuje też instalacja Choszczno I o łącznej mocy 6 MW.