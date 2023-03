Rozpoczyna się modernizacja jednej z najstarszych elektrowni wodnych

PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin (Lubuskie). Do końca marca 2024 r. wymienione zostaną tam m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont.

Jak poinformował rzecznik PGE Energia Odnawialna Maciej Gelberg, dzięki modernizacji elektrownia będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10 proc. - z obecnych 3 634 MWh do ok. 4 000 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną blisko 2 tys. gospodarstw domowych.

Modernizacja elektrowni będzie prowadzona w kilku etapach. Na początku wymienione zostaną hydrozespoły Hz 3 i Hz 2 wraz całym zapleczem technologicznym. Następnie zmodernizowany będzie hydrozespół Hz 1, w tym: aparat kierowniczy, wirnik, łożysko nośne i główne, układ regulacji oraz generator.

Elektrownia Wodna Gubin jest jednym z najstarszych obiektów hydrotechnicznych w Polsce. Została wybudowana wraz ze stopniem wodnym w 1905 r. w korycie Nysy Łużyckiej. Posiada trzy hydrozespoły z turbiną Kaplana o łącznej mocy ok. 1,1 MW.

Projekt związany z modernizacją elektrowni wodnej w Gubinie korzysta z dofinansowania o wartości 6 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG z programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", mającego na celu złagodzenie zmian klimatycznych.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 433,1 MW.