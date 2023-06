Pierwszy mały reaktor jądrowy ma powstać w Polsce w tej dekadzie. Szkolenie kadr, które będą operować polskimi SMR-ami, już się rozpoczęło. Pomóc mogą "bezrobotni" specjaliści z Ukrainy i Niemiec.

Mały atom w tej dekadzie w Polsce jako pierwszy w Europie - taki plan ma Orlen i Synthos. Czy to się może udać?

- Mogę odważnie i odpowiedzialnie powiedzieć: damy radę - taką twardą deklarację wypowiedział w rozmowie z WNP.PL Dawid Jackiewicz, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy.

Obawy budzi kwestia składowania odpadów radioaktywnych. Inwestor uspokaja: wszystkie odpady zebrane z planowanych kilkudziesięciu elektrowni SMR (small modular reaktor) po zakończeniu ich pracy zmieściłyby się do pojemnika wielkości basenu olimpijskiego.



Przy dzisiejszych cenach koszt pierwszego reaktora SMR szacowany jest na 1,3 mld euro. Z każdym kolejnym reaktorem ma być taniej.

Nie brakuje sceptyków, którzy powątpiewają w realność planów budowy pierwszych reaktorów SMR w Polsce jeszcze przed 2030 r. Wystarczy wspomnieć o niedojrzałości technologii, a co za tym idzie - konieczności dostosowania procedur bezpieczeństwa i regulacji prawnych do całkiem nowego rozwiązania.

W Polsce stawiamy na zupełnie nową technologię. Polski reaktor SMR będzie pierwszy w Europie, a drugi na świecie

Budowa pierwszego reaktora BWR-X300, czyli dokładnie takiego, jaki Orlen wraz z Synthosem chcą uruchomić w Polsce w 2029 r., jest dopiero na etapie prac przygotowawczych. Instalacja, którą w Kanadzie realizuje Ontario Power Generation, ma być gotowa w 2028 r.

Jest to więc projekt referencyjny dla polskiego SMR-a, ale pokazuje też, że w praktyce nie mamy jeszcze żadnych doświadczeń z tą technologią. Dlatego pytanie, czy zdążymy w tej dekadzie wybudować pierwszy mały atom w Polsce, pozostaje zasadne.

Dawid Jackiewicz, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy, czyli atomowej spółki Orlenu i Synthosa, która chce w tym ekspresowym tempie wybudować SMR w Polsce, patrzy jednak w przyszłość optymistycznie.

- Mam większy dostęp do analiz, umów, które zawieramy z naszymi partnerami z Kanady i USA, mam wiedzę, jak szybko postępuje proces projektowania reaktora na nasze lokalne potrzeby. Wiem też, w jakim kierunku będzie zmierzała zmiana legislacji. Jeśli to wszystko połączymy, całą tę wiedzę, to mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że cały czas realny jest 2029 rok, jako moment, kiedy w polskim systemie pojawi się po raz pierwszy mała elektrownia jądrowa BWRX-300. Mogę odważnie powiedzieć: tak, damy radę - mówi WNP.PL Dawid Jackiewicz.

Brak kadr może być wyzwaniem, ale pomóc mogą specjaliści jądrowi z Ukrainy i Niemiec

Wśród przeszkód, które mogą hamować rozwój technologii SMR w Polsce, wskazuje się również na brak odpowiednio wyszkolonych kadr do obsługi małego atomu.

Nasz rozmówca zgadza się, że jest to znacząca bariera. Dlatego firma już rozpoczęła działania w tym kierunku. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki, Orlenem i uczelniami, które rozpoczynają proces intensywnego kształcenia kadr na potrzeby przyszłych inwestycji w energetyce jądrowej. Studenci, którzy ukończą tego typu kierunki, trafiać mają do utworzonego przez OSGE centrum treningowego, które będzie kształciło w praktyce przyszłych operatorów elektrowni jądrowych.

- To tam będą uzyskiwali uprawnienia potrzebne do załadunku paliwa, do operowania tymi elektrowniami - mówi Dawid Jackiewicz. Będzie to długotrwały proces, trwający wiele lat ze względu na specyfikę pracy operatorów elektrowni jądrowych.

- To oznacza, że musimy ten proces rozpocząć jak najszybciej. Natomiast pierwsza elektrownia, która powstanie w 2029 r., będzie musiała bazować na tych kadrach, które są już dostępne dzisiaj - dodaje wiceprezes OSGE.

Jego zdaniem wsparciem będą tu zagraniczni specjaliści, np. z Ukrainy, gdzie jest wielu doświadczonych operatorów elektrowni jądrowych, którzy dzisiaj zostali pozbawieni pracy. Bez zajęcia zostali również specjaliści za naszą zachodnią granicą, gdy w Niemczech zamknięto większość elektrowni jądrowych. To duże zasoby wykwalifikowanych pracowników, których być może uda się pozyskać do polskich elektrowni.

Co z odpadami radioaktywnymi po polskich elektrowniach SMR?

Wątpliwości wokół reaktorów SMR w Polsce budzi nie tylko proces ich budowy, ale także późniejszej eksploatacji. Bo choć mały, to nawet atom pozostawiać będzie po sobie radioaktywne odpady, głównie wypalone paliwo jądrowe. W zagranicznej prasie pojawiły się badania, z których wynika, że ilość odpadów radioaktywnych w przypadku małych reaktorów SMR będzie 30 razy większa niż w przypadku tradycyjnych elektrowni jądrowych.

Jednak Dawid Jackiewicz uspokaja, że technologia będzie absolutnie bezpieczna.

- Cały proces składowania odpadów czy też paliwa wykorzystanego w procesie wytwarzania energii jądrowej będzie poddany nadzorowi Państwowej Agencji Atomistyki. Paliwo będzie składowane na terenie elektrowni jądrowej w specjalnych basenach do tego przeznaczonych - zapewnia wiceprezes OSGE.

Jak wskazuje, w całym okresie życia tego typu elektrowni (mówimy o co najmniej 60 latach), ilość wyprodukowanych radioaktywnych odpadów również nie będzie duża.

- Gdyby zebrać paliwo wykorzystane ze wszystkich polskich elektrowni SMR-owych, które planujemy zrealizować, a będzie ich kilkadziesiąt, w całym okresie ich życia, to to paliwo zmieści się w pojemniku wielkości basenu olimpijskiego. A zatem jest to bardzo niewielka objętość. W momencie, w którym elektrownia jądrowa przestanie funkcjonować, to paliwo zostanie przetransportowane do składowiska odpadów promieniotwórczych, które musi zrealizować państwo, bo jest to rola i odpowiedzialność państwa - dodaje Jackiewicz.

1,3 mld euro - tyle kosztować będzie pierwszy reaktor SMR

Istotną kwestią są koszty. Specyfika projektów atomowych to wysokie nakłady inwestycyjne i relatywnie niskie koszty wytwarzania w długim okresie. Generalnie wszystkie nowe technologie zwykle bywają drogie. Z czasem (tu - z kolejnymi reaktorami, które będą budowane w Polsce) koszty realizacji mają spadać.

- Gdyby liczyć wedle dzisiejszych kosztów pieniądza, materiałów budowlanych itd., to postawienie takiego reaktora kosztowałoby ok. 1,3 mld euro. Tego pierwszego. W miarę postępów i rozwoju programu inwestycyjnego ta cena będzie spadała i mamy nadzieję, że w okolicach między piątym a ósmym reaktorem zejdziemy w okolice 1 mld euro za jeden reaktor o mocy 300 MW. To są oczywiście szacunki na dzisiaj, nie wiemy, co będzie za 5, 8, 10 i 15 lat. Ale już teraz wiemy, że będzie to inwestycja bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o koszty wytwarzania energii w przyszłości - podsumowuje Dawid Jackiewicz.