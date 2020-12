Rozstrzygnięcie konkursu na projekty wodorowe - na początku 2021 roku

Resort rozwoju planuje rozstrzygnąć konkurs na projekty wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) w I kwartale przyszłego roku - poinformował w Biznes24 wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

"W pierwszym kwartale 2021 roku mamy zamiar rozstrzygnąć konkurs na polskie projekty w ramach tego mechanizmu wodorowego IPCEI. Myślę, że pierwsze efekty powinny pojawić się w roku 2022" - powiedział w poniedziałek Tomanek.

Wiceminister zaznaczył, że Polska jest już obecnie znaczącym producentem wodoru i prace w naszym kraju, niezależnie od mechanizmu nad technologiami wodorowymi, trwają. Podkreślił, że duża część rozwiązań w technologii wodorowej jest już znana, ale trzeba jeszcze je tak udoskonalić, aby były akceptowalne ekonomicznie.

"Często technologia, która jest sprawdzona i funkcjonuje, ma stosunkowo małą wydajność i powoduje wysokie koszty" - powiedział. Jak mówił, zwłaszcza wodór pozyskiwany z wody jest dość kosztowny. "Trwają prace nad udoskonaleniem tej technologii" - dodał.

Tomanek zwrócił uwagę, że wodór to nie tylko paliwo do samochodów, ale również może być alternatywą do magazynowania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, które są niestabilne. Dodał, że wodór jest rozwiązaniem perspektywicznym tam, gdzie system bateryjny, od strony ekonomicznej, na razie się nie sprawdza.

W ubiegłym tygodniu Polska wraz z ponad 20 europejskimi państwami podpisała porozumienie w sprawie IPCEI w obszarze niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru - podało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Według ministerstwa, IPCEI to jeden z kluczowych mechanizmów nowej polityki gospodarczej UE, który ma na celu wspierać europejski przemysł w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki.

Inicjatywa w obszarze niskoemisyjnego wodoru jest drugim po IPCEI dotyczącym przemysłu bateryjnego przedsięwzięciem, w które zaangażowana jest Polska - podkreślał MRPiT, dodając, że wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego zastosowania przemysłowego, jak i rozwoju transgranicznej infrastruktury na masową skalę.

Wśród państw, które podpisały porozumienie IPCEI dotyczące wodoru znalazły się: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Włochy, Francja, Chorwacja, Luksemburg, Węgry, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.