Rozważane jest przesunięcie części inwestycji dystrybutorów energii na 2021 r.

W niektórych podmiotach sektora elektroenergetycznego zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, rozważane są warianty przesunięcia części zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2020 na rok 2021 - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier napisał, że dystrybutorzy energii przeznaczają wielomilionowe kwoty na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury energetycznej, a poziom planowanych oraz realizowanych zadań i wynikających z nich nakładów na inwestycje w latach 2020 - 2021 podlega szczegółowej analizie i weryfikacji, zmierzającej do dopasowania ich wielkości oraz harmonogramów realizacji do stanu możliwego zaangażowania finansowego i organizacyjnego poszczególnych operatorów systemu dystrybucyjnego.

"W ostatnim czasie zauważalne jest pogorszenie wyników finansowych spółek z sektora energetycznego, będące następstwem stanu epidemii COVID-19 (...) W celu uniknięcia ewentualnego ograniczenia rynku robót budowlanych, usług i dostaw w podsektorze gospodarki, w którym operatorzy systemu dystrybucyjnego mają znaczący udział z racji wielkości zarządzanej infrastruktury, w niektórych podmiotach rozważane są warianty przesunięcia części zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2020 na rok 2021" - dodał Sasin.

"Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Minister Aktywów Państwowych jako akcjonariusz spółek energetycznych, nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania na działalność gospodarczą prowadzoną przez te podmioty, a także podmioty im zależne. Należy wskazać, że żaden przepis prawa nie daje uprawnień Ministrowi Aktywów Państwowych (podobnie jak każdemu innemu akcjonariuszowi) do wkraczania w zakres spraw leżących w wyłącznej gestii zarządów tych spółek. Oznacza to, że nie posiada on prawnych możliwości ingerowania w decyzje podejmowane przez poszczególne zarządy spółek" - napisano.