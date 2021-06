Rozwiane nadzieje przemysłu. Instalacja wiatraków na ogólnych zasadach

3 czerwca zakończyły się konsultacje publiczne nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej. Jaki jest efekt i co z postulowanych zmian trafi do rządowego projektu? O tym w „Rządowej ławie” rozmawiamy z Anną Kornecką, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Co dalej?

Anna Kornecka w „Rządowej ławie” rozwiewa jednak te nadzieje, mówiąc, że na razie - na gruncie przygotowywanych przez resort rozwoju przepisów - nic się nie zmienia: wszyscy lokują elektrownie wiatrowe na tych samych zasadach.- "Energochłonni" też funkcjonują w ramach Jednostek Samorządu Terytorialnego, gdzieś mają swoje zakłady i muszą respektować obowiązujące zasady... W toku dalszych konsultacji być może pojawią się jednak, zgodnie z sugestiami, które już do nas napływają, jakieś specjalne preferencje dotyczące przemysłu. Na razie w obowiązujących przepisach i przepisach projektowanych takiej kategorii preferencji nie ma - akcentuje wiceminister Anna Kornecka.W resorcie trwa jeszcze opracowywanie efektów konsultacji przepisów liberalizujących tzw. ustawę wiatrakową. Potem ustawę musi przyjąć Komitet Stały Rady Ministrów.- Czekają nas wakacje, więc tych posiedzeń parlamentarnych i niezbędnych organów jest nieco mniej... Po wakacjach chciałabym, by ten projekt trafił pod obrady parlamentu i na pewno do końca tego roku został uchwalony - podsumowuje Kornecka.