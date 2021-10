Rozwój fotowoltaiki w Polsce zagrożony. Dziś kolejna odsłona prac nad nowymi przepisami

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zajmie się dziś tematem zmian w zasadach rozliczeń prosumentów. Kilkadziesiąt organizacji zaapelowało do rządu o wprowadzenie okresu przejściowego do 2023 roku i o społeczne konsultacje nowych reguł. Jak ostrzegają, bez tych zmian rozwój energetyki obywatelskiej zostanie na kilka lat zablokowany.

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych 27 października 2021 r. w późnych godzinach wieczornych ma zająć się sprawozdaniem swojej podkomisji na temat projektu ustawy zmieniającej rozliczenia prosumentów.

- Zaproponowany nowy system rozliczeń nie pozwala na określenie opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Może to na kilka lat skutecznie zablokować rozwój energetyki obywatelskiej - ocenił Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

- Rozwiązaniem rekomendowanym w raporcie jest net-billing ze stałą stawką, którą inwestor otrzymuje za wprowadzaną do sieci energię np. przez 15 lat. Prosument miałby pewność co do okresu zwrotu inwestycji - mówi Tobiasz Adamczewski z Forum Energii.