Rozwój OZE i ograniczenie zużycia energii kluczowe w walce z kryzysem

Najbardziej energochłonne branże polskiej gospodarki są w największym stopniu narażone na kryzys energetyczny, ale ich problemy przełożą się także na inne powiązane z nimi branże, ostrzegła w swoim raporcie Federacja Przedsiębiorców Polskich.





Polska, tak jak wiele innych krajów Unii Europejskiej, boryka się z kryzysem energetycznym, w związku z czym będzie zmuszona do oszczędzania energii, a niektóre branże szczególnie odczują wzrost jej cen

Według Federacji Przedsiębiorców Polskich najwięcej gazu zużywają kolejno produkcja wyrobów mineralnych (27,8 procent), produkcja spożywcza (19,3 procent) i produkcja metali (17,6 procent).

Jeśli zaś chodzi o zużycie energii elektrycznej najbardziej energochłonne są te same branże, co w przypadku zużycia gazu, tylko w innym stopniu. I tak produkcja metali pochłania 14,4 procent, artykułów spożywczych 12,4 procent, a produkcja wyrobów mineralnych 10,4 procent.



Oznacza to, że wszystkie one są najbardziej podatne na kryzys energetyczny, wzrost cen produktów przez siebie wytwarzanych, albo po prostu brak niektórych z nich. Produkcja wyrobów mineralnych jest kluczowa między innymi dla budownictwa, produkcja wyrobów spożywczych jest kluczowa dla funkcjonowania całego społeczeństwa.

Zmniejszanie zużycia gazu czy prądu może paraliżować albo utrudniać produkcję i logistykę w ramach łańcucha dostaw. Dlatego też Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała zestaw pięciu rekomendacji, dotyczących tego jakie podjąć działania, by chronić polską gospodarkę przed skutkami kryzysu energetycznego.

Po pierwsze wzywa do tego, by zapewnić odpowiednie wsparcie płynnościowe dla podmiotów energochłonnych, zrobiły to już między innymi Niemcy, Francja czy Luksemburg.

Według Federacji należy też obniżyć wysokość tzw. obowiązku OZE do 5 procent na lata 2023-2024, a także ujednolicić poziom ulgi w kosztach wsparcia OZE i elektrowni biogazowych na maksymalnym możliwym poziomie dla wszystkich beneficjentów.- Wytwórcy OZE korzystający z systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach osiągają obecnie ogromne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku. Dodatkowe przychody ze sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów prowadzą do znacznego nadwsparcia kosztem wszystkich odbiorców – czytamy w raporcie Federacji.Ponadto Federacja rekomenduje by dostosować ograniczenia w poborze gazu do specyfiki przemysłu poprzez zmiany w rozporządzeniu o ograniczeniu dostępu do gazu. Chodzi o to by był dłuższy czas od ogłoszenia, do wprowadzenia ograniczeń (z kilkunastu godzin do minimum 48, najlepiej 72), a także o zmianę trybu ograniczeń z godzinowego na np. tygodniowy. To pozwoliłoby to dostosować produkcję i logistykę i zmniejszyć zaburzenia u kontrahentów z innych branż.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie dobrowolnych ograniczeń zapotrzebowania na gaz i energię elektryczną za wynagrodzeniem, co zmniejszyłoby ryzyko wprowadzenia administracyjnych limitów zużycia.



W końcu Federacja apeluje, by umożliwić rozwój OZE w Polsce m.in. poprzez przyjęcie nowelizacji tzw. ustawy 10 H i uproszczenie procedur dla morskiej i lądowej energetyki wiatrowej.

Według niej trzeba też zwiększyć techniczne możliwości przyłączenia większych ilości mocy OZE do Krajowego Systemu Eletkroenergetycznego oraz uprościć procedury administracyjne, aby skrócić proces inwestycyjny OZE.

