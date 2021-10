Ruda Śląska kończy wymianę oświetlenia ulicznego

Paroletni projekt wymiany miejskiego oświetlenia na energooszczędne chce zakończyć w tym roku samorząd Rudy Śląskiej. W tym czasie na ulicach miasta ma się pojawić 1,6 tys. nowych lamp; dotąd wymieniono ich już ponad 2,7 tys.

Projekt wspierają środki zewnętrzne: z Unii Europejskiej oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

O otrzymaniu ponad 14 mln zł dofinansowania na ten cel w jednym z konkursów tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 rudzki samorząd informował w połowie 2019 r.

Sygnalizował wówczas, że część inwestycji zrealizowano już w 2018 r., pozostałe przewidziane są do końca 2021 r.

Całe miasto objęte programem

Prace nadal trwają

Tegoroczne prace przy modernizacji oświetlenia już się rozpoczęły. Ich koszt wyniesie ok. 5 mln zł, z czego większość zostanie sfinansowana ze środków UE i GZM. Inwestycja przyczyni się do oszczędności wydatków na energię elektrycznej. Nowe ledowe oprawy ograniczą roczne zużycie energii elektrycznej o około 580 MWh, co przekłada się na kwotę ponad 300 tys. zł.



Tegoroczne inwestycje są częścią IV etapu modernizacji oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej. Łączny koszt to ponad 9 mln zł, z czego większość to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. GZM przeznaczyła na ten cel ponad 1,6 mln zł z metropolitalnego programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.



Do tej pory w ramach IV etapu modernizacji oświetlenia wymieniono blisko 2,3 tys. opraw oraz ponad 250 słupów. Poprzednie etapy były realizowane w latach 2016-2019, a ich łączna wartość wyniosła 3,6 mln zł, z unijnym dofinansowaniem prawie 1,6 mln zł. W sumie zamontowano wówczas ponad 460 opraw LED i ponad 220 słupów aluminiowych.