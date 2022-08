Rumunia podwoi opodatkowanie za import i eksport energii z Ukrainy

Rumuński urząd regulacji energetycznej zapowiedział podwojenie taryf za import, eksport i tranzyt energii z nieunijnych państw, czyli Mołdawii, Serbii czy Ukrainy.

Opłaty wzrosną z 0,714 euro za MWh do 1,428 wliczając w to VAT. Decyzja była zgodna z wytycznymi Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E), która decyzją z końca lipca zdecydowała się podnieść stawki do 1,2 euro za MWh.

Podwyżka ta była najwyższą od 2009 roku, czyli od czasu ustanowienia taryf. W tym roku po raz pierwszy został przekroczony poziom 1 euro za MWh. Dotychczas wysokość tej stawki wahała się od 0,5 do 0,8 euro za MWh i nigdy nie przekraczała poziomu 1 euro.

Mołdawia i Ukraina integrują się energetycznie z Unią Europejską

Jednocześnie, Mołdawia i Ukraina prowadzą prace nad włączeniem swojej infrastruktury energetycznej do systemu europejskiego. 29 lipca ogłoszono zwiększenie wymiany energetycznej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą i Mołdawią z poziomu 100 MW do 250 MW z możliwością dalszego rozwoju.

Od czerwca Kijów i Kiszyniów prowadzą negocjacje z UE w celu włączenia obydwu państw do mechanizmu rekompensowania kosztów transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Jeśli strony dojdą do porozumienia, obecnie istniejące taryfy zostaną zniesione.