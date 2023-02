Rumunia pokrywa 90 proc. zapotrzebowania Mołdawii na prąd

Rumunia zapewnia poprzez swoje sieci energetyczne do 90 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną Mołdawii - podał w czwartek rumuński prezydent Klaus Iohannis podczas konferencji prasowej w Bukareszcie towarzyszącej spotkaniu z prezydent Mołdawii Maią Sandu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wyjaśnił, że po wprowadzonych przez Rosję ograniczeniach w dostawach energii do Mołdawii związanych z wybuchem wojny na Ukrainie Rumunia wsparła Kiszyniów w dostawach różnych rodzajów energii, aby zwiększyć jego bezpieczeństwo.

"Rumunia od 24 lutego 2022 r. przekazała Mołdawii transporty paliw, bezpośrednie wsparcie finansowe dla budżetu, a także zapewniła od 80 do 90 proc. mołdawskiego zapotrzebowania w energię elektryczną" - podał prezydent Iohannis.

Przypomniał, że w miarę ograniczania od października 2022 r. przez Gazprom dostaw gazu ziemnego Rumunia zwiększała dostawy surowca do Mołdawii gazociągiem Jassy-Ungheni.

"To połączenie gazowe jest dziś istotnym elementem budowy niezależności energetycznej Kiszyniowa" - powiedział Klaus Iohannis, zapewniając, że w obliczu zagrożeń Bukareszt będzie wspierał Kiszyniów na różnych polach.

Na początku października 2022 r. Gazprom ograniczył o 30 proc. dostawy gazu ziemnego do Mołdawii, a w następnych tygodniach sukcesywnie redukował dostawy tego paliwa do znajdującej się w separatystycznym Naddniestrzu elektrowni Cuciurgan, pokrywającej wtedy do 70 proc. mołdawskiego zapotrzebowania w energię elektryczną.