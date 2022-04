Rusza atomowa współpraca Taurona i KGHM

Świeżo upieczony prezes Taurona Paweł Szczeszek tuż po objęciu sterów w koncernie zdradza WNP.PL swoje plany. To kontynuacja zielonego zwrotu Taurona, inwestycje w sieci i współpraca z KGHM w dziedzinie małych reaktorów jądrowych.

Tym razem gościem naszego podcastu jest Paweł Szczeszek, prezes grupy Tauron, który jeszcze niedawno sprawował tę samą funkcję w Enei. Rozmawiamy m.in. o nowej strategii, inwestycjach, współpracy z KGHM w kwestii modułowych reaktorów jądrowych SMR, NABE oraz relacjach z załogą i związkowcami w liczącej 25 tys. pracowników firmie.

Pożegnanie węglowych aktywów i ETS do reformy

- Węgiel kamienny daje 70 proc. prądu w kraju, musimy zrobić wszystko, żeby prądu w Polsce nie zabrakło - nie zostawia złudzeń Szczeszek w rozmowie z Rafałem Kergerem, redaktorem naczelnym WNP.PL. I zwraca uwagę na ryzyka związane z rezygnacją z rosyjskiego węgla. Tauron ma możliwość zwiększenia zdolności wydobywczych, ale nie da się tego przeprowadzić w ciągu kilku miesięcy. To inwestycje w perspektywie dwóch, trzech lat – stwierdza.

Jego zdaniem harmonogram wydzielania aktywów węglowych ze spółek energetycznych jest obecnie niezagrożony. System handlu emisjami ETS powinien zaś zostać zreformowany, bo dziś paraliżuje spółki energetyczne.

- Nic nie wskazuje na to, by harmonogram utworzenia NABE i wydzielenia do agencji aktywów węglowych Taurona i innych spółek energetycznych był zagrożony. 31 grudnia musimy być już w pełni gotowi, żeby od 1 stycznia aktywa węglowe z grupy Tauron były wydzielone – mówi.

Jak dodaje, ważne jest, aby proces ten przebiegał w dialogu ze stroną społeczną. Do pierwszego spotkania na ten temat doszło już pierwszego dnia jego pracy w Tauronie. - Ten dialog powinien być prowadzony, bo wiele obaw wynika z braku pełnej wiedzy. Musimy mieć ze sobą bieżący kontakt, wiele decyzji podejmować wspólnie – podkreśla.

Dlaczego szef Taurona opowiada się za zmianami w ETS? - Są bardzo potrzebne. To narzędzie, które miało nas motywować do szybszej transformacji, nie spełniło swojej roli. Zamiast tego system zaczął paraliżować spółki energetyczne. Opłata za emisje dwutlenku węgla przy produkcji 1 MW jest większa niż koszt wytworzenia 1 MW - mówi Paweł Szczeszek w podcaście.

Atomowa współpraca Taurona z KGHM

Współpraca Taurona z KGHM w sprawie SMR pozwoli osiągnąć neutralność klimatyczną i niskoemisyjność - twierdzi także nasz rozmówca. I dodaje, że energetyka jądrowa jest niezbędna przy osiągnięciu tych celów, bo odnawialne źródła energii – fotowoltaika i energetyka wiatrowa - jako uzależnione od pogody są zbyt niestabilne.

Paweł Szczeszek podkreśla także, że zielony zwrot stanowi szansę dla koncernu pod jednym warunkiem: - Nie będzie neutralności klimatycznej, bez silnej i stabilnej bazy. Ta bazą w przypadku Taurona są nasze sieci i spółka Tauron Dystrybucja.

Kiedyś prąd płynął w jednym kierunku teraz w obu, a to powoduje zakłócenia w sieci, na które nie możemy sobie pozwolić. Właśnie sieci będą teraz jednym z głównych celów inwestycji koncernu.

- Tylko bardzo silna i efektywna sieć jest w stanie sprawie obsłużyć te wszystkie moce, które zamierzamy zainstalować - w tym moce OZE - uważa Paweł Szczeszek.

