Rusza bój o lokalizacje pod morskie farmy wiatrowe. Faworytów jest dwóch

Już wkrótce ruszy bój o nowe koncesje na morskie farmy wiatrowe. Najbardziej zainteresowane nimi są PKN Orlen oraz wspólnie PGE z Eneą. Walkę o kolejne lokalizacje odpuszcza natomiast Polenergia.

Bez Polenergii

PGE zaznacza, że bierze aktywny udział pozyskiwaniu pozwoleń lokalizacyjnych. Firma łącznie złożyła wnioski na pięć spośród sześciu dostępnych obszarów. Szósty z dostępnych obszarów nie jest w kręgu zainteresowania PGE i w związku z tym wniosek nie został złożony.- PGE jest liderem budowy morskich farm wiatrowych w Polsce. Realizujemy projekty o największych mocach na Morzu Bałtyckim. Złożone wnioski o pozwolenia lokalizacyjne pozwolą nam na kontynuowanie tak ważnych dla kraju projektów - informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, cytowany w komunikacie spółki.PGE obecnie rozwija projekty o łącznej mocy około 3,5 GW, a w tym na około 2,5 GW razem z Orsted.Bój o kolejne koncesje na razie odpuszcza inny liczący się gracz na rynku, kontrolowana przez Dominikę Kulczyk Polenergia.Firma tłumaczy to potrzebą skupienia się na rozwoju dotychczasowych projektów, realizowanych wspólnie z norweskim Equinorem.Łączna moc tych projektów offshore to ok. 3.000 MW. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla dwóch z nich - projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III - jest planowana na rok 2023, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2026 roku. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 milionów gospodarstw domowych.Trzeci projekt, MFW Bałtyk I, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemów przesyłowych (styczeń 2021 rok). Obecnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I, który stanowi kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jednego z kluczowych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.Według założeń rządowych, ujętych w Polityce energetycznej Polski do 2040 , morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 roku będą posiadały moc około 8-11 GW.