Rusza dziewiąta edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty”, który Towarowa Giełda Energii organizuje od 2014 r., wszedł na stałe do kalendarza najważniejszych branżowych wydarzeń. O jego wadze najlepiej świadczą liczby – w ramach 8 edycji, które się do tej pory odbyły, wyłoniono bowiem 28 zwycięzców, przyznając łącznie 41 nagród i wyróżnień, a to wszystko spośród aż 422 nadesłanych materiałów!

15 marca 2023 r. Towarowa Giełda Energii S.A. ogłosiła dziewiątą edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, w ramach którego nagradzane są najlepsze materiały minionego roku dotyczące rynków energii, gazu i OZE.

W tegorocznej odsłonie Konkursu dziennikarze zawalczą o nagrody w nowych kategoriach.

Patronat honorowy nad plebiscytem objęli Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych, Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, oraz Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W tym roku inicjatywę wspiera także jeszcze liczniejsze grono Partnerów: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKP Energetyka S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Respect Energy S.A. oraz Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

– Na przestrzeni ostatnich kilku lat parokrotnie zmieniała się nasza perspektywa postrzegania rzeczywistości, a plany były weryfikowane i korygowane zarówno w wymiarze społecznym, jak i rynkowym. Nie inaczej było także w 2022 roku, w którym to musieliśmy się zmierzyć z zupełnie nowymi zjawiskami, często trudnymi do opisania. Dlatego tak istotne jest, aby dziennikarski „głos” był rzetelny i zgodny z prawdą. To właśnie obiektywne media otwierają przeciętnego Kowalskiego na świat. Cieszę się zatem, że już po raz dziewiąty będziemy mogli nagrodzić najbardziej zasłużone dla branży energetycznej osoby, które swoją ciężką pracą przyczyniają się do upowszechniania wiedzy na tematy ważne – mówi Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Prosta idea

„Platynowe Megawaty” z roku na rok przyciągają coraz większą rzeszę sympatyków, co widać zarówno w skali zgłoszeń, jak i rozwoju samej formuły plebiscytu. Jego idea pozostaje jednak niezmienna – popularyzacja obiektywnego, etycznego i wysoce merytorycznego dziennikarstwa, a także rozwijanie debaty publicznej oraz edukacja mediów, bowiem inicjatywą towarzyszącą Konkursowi są organizowane wspólnie z partnerami warsztaty dla dziennikarzy, stanowiące doskonałą okazję do zapoznania się aktualnymi zagadnieniami branżowymi.

– Od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę dla naszej branży trwa nieustanny sprawdzian. Wciąż mierzymy się z wyzwaniami związanymi z kryzysem energetycznym, niespotykanym w skali dziesięcioleci. W obliczu fali dezinformacji i fake newsów rzetelna praca dziennikarzy jest dla nas nieocenionym wsparciem, a „Platynowe Megawaty” od lat są symbolem wysokiej jakości dziennikarstwa – podkreśla Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Walka o (nowy) tytuł

Konkurs jest organizowany z myślą o przedstawicielach mediów ogólnopolskich i regionalnych, którzy jako autorzy materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, a także m.in. podcastów przybliżają czytelnikom zawiłości związane z sektorem energetycznym. I o ile ten aspekt wpisany jest na stałe w DNA plebiscytu, o tyle z roku na rok ewoluuje jego formuła, co jest wynikiem zmieniającego się świata oraz samych mediów. Edycja 2022 może się więc poszczycić zupełnie nowymi kategoriami,

w ramach których dziennikarze zawalczą i o tytuły, i o nagrody pieniężne. Są to:

Dziennikarz Roku 2022 (nagroda główna),

Najlepszy materiał na temat transformacji energetycznej w 2022 roku (wyróżnienie),

Najlepszy materiał na temat rynku gazu w 2022 roku (wyróżnienie),

Najlepszy materiał na temat branży energetycznej w mediach regionalnych w 2022 roku (wyróżnienie),

Najlepszy materiał audiowizualny na temat branży energetycznej w 2022 roku (wyróżnienie),

Najlepszy materiał newsowy na temat branży energetycznej w 2022 roku (wyróżnienie).

Dziennikarskie podsumowanie 2022 roku

Dziewiąta edycja rusza 15 marca i potrwa do 12 kwietnia 2023 r. W tym czasie zarówno autorzy publikacji (dziennikarze), jak i kolegia redakcyjne, członkowie Kapituły Konkursu czy przedstawiciele TGE mogą zgłaszać opublikowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r. materiały, które traktowały o energii elektrycznej, gazie, odnawialnych źródłach energii, ciepłownictwie itp. Jednym słowem – pod lupę brana jest szeroko rozumiana tematyka energetyczna.

– Rola rzetelnego dziennikarstwa, szczególnie w obszarze tak strategicznym jak energetyka, jest

w dzisiejszych czasach nie do przecenienia. Wojna w Ukrainie oraz kryzys na rynkach energii i surowców rzuciły szczególnie jaskrawe światło na otaczającą nas dezinformację. Ciągły pośpiech i natłok spływających co dzień wiadomości sprawiają, że konieczna staje się nie tylko uważność w doborze wybieranych przez nas treści, ale też kluczowa staje się wiarygodność ich autorów. Konkurs „Platynowe Megawaty” daje możliwość wyróżnienia wartościowego dziennikarstwa, opartego na wiedzy, faktach i solidnym warsztacie. Cieszę się, że Fortum dołącza do grona partnerów konkursu i tym samym wspiera solidne dziennikarstwo energetyczne – dodaje Piotr Górnik, Prezes Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Siła przekazu

Co liczy się przy wyborze laureatów? Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Patronów, Partnerów oraz Organizatora, oceni wszystkie zgłoszone prace, biorąc pod uwagę m.in. wartość informacyjną materiału, jego poprawność merytoryczną, formę i czytelność wypowiedzi, a także walory publicystyczno-edukacyjne. Zwycięskie publikacje ma bowiem cechować jasność przekazu, obiektywizm oraz przestrzeganie zasad etyki.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju 2023 r., podczas uroczystej gali.

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie www.tge.pl w zakładce Konkurs Platynowe Megawaty, a dodatkowych informacji udziela Biuro Prasowe TGE pod adresem press@tge.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie.