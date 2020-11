Rusza europejski program „zielonego wodoru”

Fundusz EIT InnoEnergy zainicjował europejski program rozwoju rynku zielonego wodoru do poziomu 100 mld euro rocznie już w 2025 roku. Ma on pomóc Europie w osiągnięciu neutralności emisyjnej do 2050 roku. Inicjatywę wspiera założona m.in. przez Billa Gatesa sieć Breakthrough Energy.