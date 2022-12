Rusza nowa edycja programu Mój Prąd. Wsparcie także dla magazynów ciepła i energii

15 grudnia 2022 r. rozpoczyna się nabór w nowej edycji programu Mój Prąd. Oprócz dotacji na instalację fotowoltaiczną można otrzymać także wsparcie na magazyn ciepła i magazyn energii. Firmy instalatorskie spodziewają się dużego boomu w prosumenckiej energetyce.

Nabór wniosków przeznaczony jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Anna Moskwa, minister klimatu zapewnia, że pieniądze na program Mój Prąd są jeszcze po poprzednich edycjach i środków ma wystarczyć dla wszystkich chętnych prosumentów.

Firmy z branży oceniają, że program Mój Prąd powinien na stałe zagościć w polskim społeczeństwie, koncentrując się zwłaszcza na dotacjach na zakup magazynów energii i systemów zarządzania energią.

15 grudnia 2022 r. rozpoczyna się nabór w nowej edycji programu Mój Prąd. Z programu mogą skorzystać różne grupy beneficjentów.

Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji kształtuje się jak niżej.

Instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii i magazyn ciepła

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji fotowoltaicznej - kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

do mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7 tys. zł;

do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tys. zł;

do magazynów ciepła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł;

do systemu zarządzania energią (EMS) i systemu zarządzania energią domową (HEMS) do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł.

Jest też druga część programu. Tam, dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd w poprzednich naborach, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50 proc. kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku), ale nie więcej niż 3 tys. zł;

do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tys. zł;

do magazynów ciepła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł;

do systemu EMS lub HEMS do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł.

Dla wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje fotowoltaiczne będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Ministerstwo klimatu uspokaja: pieniędzy ma starczyć dla wszystkich

- Jesteśmy zadowoleni z tego, jak rozwija się program Mój Prąd i fotowoltaika w Polsce. Każdego dnia do systemu dołączają setki nowych prosumentów. Chcieliśmy to nagrodzić i wyjść naprzeciw zmieniającemu się rynkowi i zmiennym cenom. Dlatego w nowym programie zakładamy 6 tys. złotych dla nowych prosumentów na fotowoltaikę i 16 tysięcy złotych na magazyn. Chcemy, by magazynowanie energii stało się powszechną praktyką i normalnością w gospodarstwach domowych, stąd wyższa kwota dofinansowania - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Jak podkreśla, nie ma żadnych limitów na środki finansowe przeznaczone na ten program.

- Mamy pieniądze na program Mój Prąd jeszcze po poprzednich edycjach. Środków wystarczy dla wszystkich prosumentów, którzy będą chcieli dołączyć do programu - zapewnia.

Firmy z brany fotowoltaicznej pozytywnie oceniają wejście nowego programu.

- Moim zdaniem, program Mój Prąd powinien na stałe zagościć w polskim społeczeństwie, koncentrując się zwłaszcza na dotacjach na zakup magazynów energii i systemów zarządzania energią. Byłoby idealnie, gdyby największe wsparcie zostało przeznaczone na pakiet: fotowoltaika, pompa ciepła, magazyn energii i system zarządzania energią (HEMS). Tego typu pakiet powinien być najmocniej wspierany funduszami w ramach programu, ponieważ dzięki niemu konsumenci szybciej uniezależnią się od cen energii i gazu, a odciążona sieć energetyczna będzie pracowała w sposób stabilny - mówi WNP.PL Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Większe zainteresowanie klientów, ponieważ są większe dopłaty

Przedstawiciele firm z branży podkreślają, że każdy system wsparcia napędza rynek fotowoltaiki i zachęca klientów do zakupu własnej instalacji.

- W przypadku Mojego Prądu 4.0 zainteresowanie jest obecnie większe, bo nowe kwoty dotacji znacznie przyspieszyły zwrot z inwestycji w mikroinstalację, w tym również fotowoltaikę z magazynem energii. Jeśli ktoś skorzysta z naszej gwarancji ceny prądu na lata, to okres zwrotu z inwestycji w elektrownię słoneczną skraca się nawet do sześciu lat - wskazuje dla WNP.PL Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika.

Zwraca uwagę, że pomimo tego, że dofinansowanie z programu Mój Prąd nie obejmuje firm, to wyraźnie zauważalne jest coraz większe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wśród przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć koszty swojej działalności, a przy tym stać się bardziej zeroemisyjni i chcą zredukować swój ślad węglowy.

- W przypadku małych zakładów przemysłowych czy wytwórczych, ale także piekarni, stacji benzynowych, hoteli, zakładów gastronomicznych, własna elektrownia słoneczna może być nawet bardziej opłacalna niż dla klientów indywidualnych, a jej okres zwrotu wynosi około pięciu lat. Dzieje się tak dlatego, że ceny energii elektrycznej dla biznesu są wyższe niż dla klientów indywidualnych. Ponadto przedsiębiorstwa są obciążone w większym stopniu opłatą mocową - wylicza Kamil Sankowski.

16 tysięcy złotych pozwoli uwolnić potencjał magazynów energii

Także inne firmy pozytywnie oceniają nowe zasady Mojego Prądu.

- Zmiany w zasadach dofinansowania instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii odbieramy bardzo pozytywnie. Tym, co szczególnie ma szansę uwolnić potencjał tych drugich urządzeń, jest zwiększenie kwoty publicznego wsparcia przy zakupie magazynu do kwoty 16 tysięcy złotych. Klienci, którzy brali pod uwagę dodatkowe wydatki w odnawialne źródła energii i ogrzewania, takie jak mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny ciepła otrzymują także dodatkowy argument przemawiający za inwestycją - komentuje Maciej Czapla, technical manager w Woltair Polska.

Jego zdaniem aktualizacja programu „Mój prąd” przyniesie na pewno duże korzyści firmom instalatorskim.

- Spodziewamy się prawdziwego boomu w prosumenckiej energetyce, zwłaszcza w przypadku magazynów energii, które cieszyły się do tej pory mniejszym zainteresowaniem z uwagi na wysokość wkładu własnego po stronie klienta. Co ważne, większa powszechność magazynów może przyczynić się także do zwiększenia efektywności instalacji OZE, a także poprawy zdolności przesyłowej i bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej - dodaje Maciej Czapla.

Jak zaznacza, w dobie szalejącej inflacji i w długoterminowej perspektywie niezbędny jest oczywiście dalszy rozwój programów wsparcia dla odbiorców energii. Tylko odpowiednio wysokie dofinansowania dla osób szukających dzisiaj raczej oszczędności, niż szansy na inwestycje w tanią energię mogą przyspieszyć zieloną transformację kraju.

Zmiany w systemie rozliczeń domowej fotowoltaiki były konieczne

Nowa edycja Mojego Prądu wprowadza nowe zasady rozliczeń prosumentów. Zdaniem ekspertów te zmiany były konieczne.

- Polska znalazła się w czołówce rozwoju energetyki słonecznej w Europie. Ten sukces stworzył jednak kilka problemów - mówi WNP.PL Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

W celu promowania fotowoltaiki wprowadzono tzw. net metering. Polegało to na tym, że prosument oddawał nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii do sieci elektroenergetycznej, skąd mógł ją w 80 proc. odebrać w ciągu roku.

- Z czasem wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że nie wolno magazynować energii za darmo przez cały rok w sieci oraz że jest to niezgodne z unijną dyrektywą rynkową - zaznacza Grzegorz Wiśniewski.

Przypomina, że wtedy zastosowano tzw. net billing. Opiera on się na rozliczeniach finansowych oraz uwzględnia fakt, że ceny energii kupowanej z sieci zgodnie z taryfą i oddawanej przez prosumentów do sieci są różne w różnych godzinach. W depozycie finansowym, który zastępuje wirtualny magazyn energii, jest gromadzona kwota wynikająca z rozliczenia oddanej do sieci energii oraz energii z sieci odebranej.

- Przeszliśmy na net billing, prosumentów wprowadzić na rynek i odejść od szkodliwego traktowania sieci jako darmowego magazynu energii w sieci przez cały rok, magazynować można jednak pieniądze z rozliczenia. To nie było łatwe zadanie do przeprowadzenia, ponieważ wszyscy się przyzwyczaili do dotychczasowych rozwiązań, które wydawały się proste i były korzystne, w szczególności dla tych prosumentów, którzy dodatkowo kupowali pompy ciepła zasilane zimą rozliczanym prądem z elektrowni węglowych. Na wirtualnych założeniach powstał całkiem realny rynek. Tylko w 2021 roku obroty na rynku prosumenckie sięgnęły 15 mld zł, a dodatkowo 5 mld zł wyniosły obroty na rynku pomp ciepła. To dlatego opór przed koniecznymi zmianami był tak duży - ocenia prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Nadgorliwość w regulowaniu rynku. Zamrożenie cen energii nie pomaga OZE

Program Mój Prąd 4 wchodzi jednak w szczególnym momencie, ceny energii dla gospodarstw domowych w 2023 r. będą zamrożone.

- Gdyby nie zamrożono cen energii to biznes prosumenckie w net billingu by się spinał i moglibyśmy się z dotacji do instalacji fotowoltaicznych wycofywać. Nie tylko energia z dużych farm fotowoltaicznych, ale także z instalacji prosumenckich jest tańsza niż cena rynkowa energii. rozporządzenie Rady UE ws. środków nadzwyczajnych wdrożyliśmy z nadgorliwością i wydłużyliśmy ponad miarę interwencję na rynku energii zamrażając ceny na cały 2023 r., w sytuacji gdy część krajów UE zamraża ceny tylko na kilka pierwszych miesięcy roku - mówi Grzegorz Wiśniewski.

Zwraca uwagę, że gdybyśmy wcześniej wdrożyli przepisy obowiązującej od 2019 r. dyrektywy rynkowej o taryf dynamicznych, tak aby w każdej godzinie odbiorca energii płacił realną cenę energii, to uruchomiliśmy olbrzymi potencjał oszczędzania energii w szczytach zapotrzebowania i nie potrzebowalibyśmy także dotować magazynów energii.

Żeby to było możliwe, niezbędne jest zainstalowanie u odbiorców inteligentnych liczników i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Zdaniem Wiśniewskiego są to działania komplementarne z ruchem prosumenckim i pomogły by nam w wyjściu z kryzysu energetycznego, ale z powodu zapóźnień nie stanie się to wcześnie niż w drugiej połowie do 2024 roku.

Nowy program ma także sukcesy.

Magazyny ciepła to dobre rozwiązanie. Zbyt duże dopłaty do magazynów energii

- Największym sukcesem nowej edycji programu Mój Prąd jest wprowadzenie magazynów ciepła, które wychodzą naprzeciw nowym regulacjom i potrzebom rynku energii. One nie są popularne, a są o wiele tańsze niż bateryjne magazyny energii. Gdyby magazyny ciepła były zastosowane na większą skalę i jednocześnie gdyby była odpowiednia automatyka, to wtedy lepiej udałoby się skoordynować pracę domowych instalacji fotowoltaicznych, domowego ogrzewania i pracy sieci elektroenergetycznej. Pozwalałoby to na ograniczenie zużycia energii w szczycie zapotrzebowania i tworzyłyby miejsce w sieci na szczyty generacji energii ze słońca i wiatru - przekonuje Grzegorz Wiśniewski.

Jego zdaniem kiedy będziemy mieli zamrożone ceny energii na stałym niskim poziomie, to nawet niewielki koszt magazynu ciepła niewiele da, ponieważ skoro będziemy mieli niską cenę energii to nie będziemy jej oszczędzać i dostosowywać profilu jej zużycia do podaży.

Grzegorz Wiśniewski wskazuje, że w najnowszej edycji programu znacząco - o 50 proc. podniesiono dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej.

- Wiadomo, że w ostatnim okresie wzrosły ceny urządzeń, materiałów budowlanych, transportu i usług instalacyjnych oraz koszty obsługi kredytów, dlatego warto było podnieść dofinansowanie do mikro instalacji fotowoltaicznych. Ale podniesienie dofinansowania z 4 tys. zł do 6 tys. zł bez rozwiazywania problemów z wydolnością sieci wydaje się zbyt dużym wzrostem. Ceny energii są tak wysokie, że gdyby działał rynek, to dotacje należałoby stopniowo zmniejszać , a nie zwiększać - ocenia Wiśniewski.

W programie jest dofinansowanie do magazynów energii elektrycznej w wys. 16 tys. zł.

- To potężny wzrost dotacji i też nie ma informacji dlaczego. Może ustawodawca „oddaje” inwestorom w PV w formie dotacji to, co im „zabrał” przez ograniczenie w wyniku zamrożenia cen kosztu unikniętego , z którego finansowaliby inwestycję, a może chodzi o rozwój przemysłu. . Ale ogólnie magazyn energii jest dodatkiem do instalacji PV i nie powinien mieć 3-krotnie wyższej dotacji - zaznacza prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Ale dodaje jednak, że o ile tej zimy nie powstanie wiele magazynów energii elektrycznej i ciepła, to może ich powstać dużo w ciągu najbliższego roku i mogą się one przydać w ciągu następnej zimy i kolejnych lat, gdy rynek energii ponownie zacznie działać.